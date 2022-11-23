«Человек уходит – песня остается»: вечер памяти Рената Ибрагимова

В Татарском культурном центре Москвы прошел вечер памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова.

Картины и фотографии в светлых рамках, родные улыбчивые лица, музыка - все как любил Ренат Исламович. Он собирался жить до ста лет и теперь остается в своих детях и богатейшем творческом наследии, значимость которого нам еще только предстоит оценить. Мероприятие состоялось накануне 75-летия артиста. В зале собралась большая семья Рената Исламовича: дети и вдова Светлана, друзья и коллеги по сцене.

Почтить память всенародно любимого артиста пришли самые близкие, и вечер получился по-семейному теплый. Со сцены звучали воспоминания тех, с кем Рената Ибрагимова связали творчество, крепкая дружба и духовный поиск.

«Я хочу сказать, что Ренат был королем тембра! Это наша гордость, наше достояние», — поделился со зрителями личными переживаниями заслуженный артист России Владимир Кудашев.

«Человек жив, пока его помнят. А Ренат Ибрагимов всей своей жизнью показывал, как должен себя вести настоящий образцовый татарин», — отметил председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов. Он поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке вечера, и предложил посвятить 2023 год памяти великого артиста.

Отрывки из фильмов, где Ренат Ибрагимов выступал в роли актера и продюсера, кадры с концертов и семейного архива помогли гостям лучше узнать о яркой, насыщенной событиями жизни артиста.

Со сцены в исполнении известных артистов, друзей Рената Ибрагимова, звучали и популярные, и ранее неизвестные песни. В творческой программе вечера приняли участие залуженный артист России Феликс Царикати, народный артист России Владимир Девятов, народные артисты России Сергей и Николай Радченко, солист Государственного академического Большого театра, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Гали, композитор и музыкант Миляуша Хайруллина, заслуженный артист России Владимир Кудашев, заслуженный артист РСФСР Заур Тутов, певец и композитор Александр Айвазов, участница телевизионных проектов «Голос» и «Один в один» Мари Карне, заслуженная артистка Республики Татарстан Роза Хабибуллина, музыкант Талгат Хасенов, певица Гульчачак Галямова, композитор, пианист-виртуоз Семён Сон. Своими воспоминаниями о совместной работе и дружбе с Ренатом Ибрагимовым также поделились кинопродюсер Альфия Чеботарева, доктор медицинских наук Геннадий Сорокоумов, президент Международной общественной ассоциации благотворительных фондов «Мама» Раис Атнагулов.

Трогательно прозвучала песня в исполнении старшего сына артиста Султана Ибрагимова. «У нас с отцом было много трепетных моментов, памятных, которые остались у меня в душе. Мы последний раз виделись у него на студии, записали две песни. Папа послушал их, оценил, внёс свои коррективы, дал советы. Одну из них, "Нежность", я исполню сегодня для вас и для него», — рассказал Султан.

Друзья и близкие Рената Ибрагимова знали его жизнерадостным человеком с отличным чувством юмора. «Солнечный, всегда улыбающийся, всегда желающий только хорошего окружающим людям», — вспоминал друг артиста Заур Тутов.

У татар есть высказывание: «Человек уходит - песня остаётся». Ренат Исламович тоже останется в наших сердцах добрыми, светлыми, хорошими песнями», — поделилась воспоминаниями Роза Хабибуллина. Их связывали доверительные отношения и любовь к детям. «Дети – это подарок от Бога, нужно любить всех детей, как своих. Если человек не любит детей – это какой-то ненормальный человек», — говорил Ренат Исламович. Он был частым гостем на мероприятиях с участием подрастающего поколения.

Ренат Ибрагимов принимал активное участие в общественной жизни татар столицы. Долгие годы он курировал культурные проекты Автономии татар Москвы. При его личной поддержке проходили многие мероприятия, имевшие важное значение. Советник Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Валерий Мищенко передал приветствие заместителя мэра Москвы Александра Горбенко. Он отметил, что жители столицы разных поколений хорошо знают и любят творчество талантливого и яркого исполнителя, дорожат его памятью.

По словам почетного председателя Автономии татар Москвы генерал-полковника Расима Акчурина, Ренат Исламович оставил глубокий след в татарской культуре и культуре исполнения эстрадных песен. «Думаю, что сегодняшний вечер, который организовала Автономия — лишь начало огромной работы, посвящённой памяти великого артиста», — отметил Расим Сулейманович.

Ренат Ибрагимов был глубоко верующим человеком, что находило отражение в его жизни и творчестве. Передавая слова приветствия от лидера российских мусульман Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов отметил, что Ренат Исламович своим личным примером показывал важность сохранения духовных ценностей.

Своими воспоминаниями о совместной поездке с Ренатом Ибрагимовым в Сирию с гуманитарной миссией поделился солист Большого театра Марат Гали. «Он щедро, от всей души делился секретами мастерства. Я почувствовал такую невероятнейшую духовную силу и энергетику, которая от него исходила, — рассказал артист.

Жену Светлану певец считал своей главной музой и радовался каждому мгновению, проведенному с семьей. «Ренат подарил мне 15 лет земного рая», — поделилась чувствами вдова артиста. Светлана Ибрагимова поблагодарила за помощь заместителя премьер-министра Республики Татарстан — полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Равиля Ахметшина и всех организаторов вечера памяти.

«Нам хотелось, чтобы все было искренне. Это только маленькая репетиция. Надеемся, в следующем большом концерте, посвященном Ренату Ибрагимову, смогут принять участие все желающие», — пообещала зрителям режиссер вечера Эльмира Сирачева.

«Но песни - это Божий дар,

Как будто звуки теплоходов.

И в них про жизнь родных булгар,

И дружба, и любовь народа».

Эти строки нравились Ренату Исламовичу. Они отражают всё, чем он жил, о чем пел: о Родине, о жизни во всех её проявлениях, о любви.

Асия БАТКАЕВА, Автономия татар Москвы,

Фото предоставлено Автономией татар Москвы

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.