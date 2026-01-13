Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноМногосерийная мелодрама «Лимитчицы. Новые серии» выходит в эфир

Многосерийная мелодрама «Лимитчицы. Новые серии» выходит в эфир

T1
By T1
216
лимитчицы новые серии
Фото телеканала «Россия»

Телеканал «Россия» представляет многосерийную мелодраму «Лимитчицы. Новые серии». Главные роли в картине исполняют Валерия Федорович, Маруся Климова, Надежда Лумпова, Алексей Демидов, Антон Шаврин, Михаил Евланов и другие. Режиссер – Ольга Кандидатова. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим».

С момента завершения первого сезона прошло без малого двадцать лет. На дворе – конец девяностых. Маша (Валерия Федорович) стала директором ткацкой фабрики. Предприятие переживает не лучшие времена, проводятся сокращения сотрудников, растет недовольство. А тут судьба подбрасывает героине новые проблемы: вернувшийся из армии сын Лёша (Антон Шаврин) решает заняться бизнесом и связывается с местными авторитетами, а муж Иван (Алексей Демидов) при попытке заработать денег попадает в крупные неприятности. С ударами судьбы сталкиваются и подруги Маши – Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Удастся ли героиням с честью пройти все испытания, или они станут очередными жертвами лихих девяностых?

«Первый сезон проекта снят с большой любовью к зрителю. В нем сквозит доброта и немного ностальгии даже не по тем годам, не по тому укладу жизни, а по людям, характерам и идеалам. Мы подхватили этот ритм, этот образ во втором сезоне, действие которого разворачивается в такие трудные для нашей страны девяностые. Продюсеры постарались максимально сохранить команду, которая снимала первый сезон, что невероятно облегчает работу. Меня пригласили, по сути, в слаженный коллектив, для многих актеров я была новым человеком, эдаким «котом в мешке». Однако контакт наладили сразу. На проекте замечательный кастинг – удача для меня, как для режиссера, работать в таком мощном актерском ансамбле. С восхитительной, актерски тонкой, точной, невероятно трогательной Валерией Федорович мы уже работали раньше. Надежда Лумпова, Алексей Демидов и Маруся Климова – приятные открытия для меня. Каждый из них погружается в своего персонажа, по-честному проживает, стирая грань между выдуманным сюжетом и реальностью. Так что от нашей истории можно ожидать хорошее кино, сделанное с любовью», — говорит режиссер Ольга Кандидатова.

Предыдущая статья
Международный кинофестиваль Журнала «Богема» подвёл итоги и наградил лауреатов
Следующая статья
Более 1 млн человек посетило ВДНХ в новогодние праздничные дни

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru