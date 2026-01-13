Многосерийная мелодрама «Лимитчицы. Новые серии» выходит в эфир

Телеканал «Россия» представляет многосерийную мелодраму «Лимитчицы. Новые серии». Главные роли в картине исполняют Валерия Федорович, Маруся Климова, Надежда Лумпова, Алексей Демидов, Антон Шаврин, Михаил Евланов и другие. Режиссер – Ольга Кандидатова. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим».

С момента завершения первого сезона прошло без малого двадцать лет. На дворе – конец девяностых. Маша (Валерия Федорович) стала директором ткацкой фабрики. Предприятие переживает не лучшие времена, проводятся сокращения сотрудников, растет недовольство. А тут судьба подбрасывает героине новые проблемы: вернувшийся из армии сын Лёша (Антон Шаврин) решает заняться бизнесом и связывается с местными авторитетами, а муж Иван (Алексей Демидов) при попытке заработать денег попадает в крупные неприятности. С ударами судьбы сталкиваются и подруги Маши – Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Удастся ли героиням с честью пройти все испытания, или они станут очередными жертвами лихих девяностых?

«Первый сезон проекта снят с большой любовью к зрителю. В нем сквозит доброта и немного ностальгии даже не по тем годам, не по тому укладу жизни, а по людям, характерам и идеалам. Мы подхватили этот ритм, этот образ во втором сезоне, действие которого разворачивается в такие трудные для нашей страны девяностые. Продюсеры постарались максимально сохранить команду, которая снимала первый сезон, что невероятно облегчает работу. Меня пригласили, по сути, в слаженный коллектив, для многих актеров я была новым человеком, эдаким «котом в мешке». Однако контакт наладили сразу. На проекте замечательный кастинг – удача для меня, как для режиссера, работать в таком мощном актерском ансамбле. С восхитительной, актерски тонкой, точной, невероятно трогательной Валерией Федорович мы уже работали раньше. Надежда Лумпова, Алексей Демидов и Маруся Климова – приятные открытия для меня. Каждый из них погружается в своего персонажа, по-честному проживает, стирая грань между выдуманным сюжетом и реальностью. Так что от нашей истории можно ожидать хорошее кино, сделанное с любовью», — говорит режиссер Ольга Кандидатова.