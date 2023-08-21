Сериал «Новенькие» возвращается на START с финальным сезоном 24 августа. В продолжении драмы героям предстоит полноценно ощутить сложности взрослой жизни и окончательно проститься со старыми обидами. В главных ролях — Глеб Калюжный, Анна Демидова, Анар и впервые в кино — Кира Медведева. Проект производится компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В день премьеры будут доступны две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам, до середины октября.

В новом сезоне каждый из героев получит возможность высказаться, рассказывала ранее режиссер и автор сценария Оксана Барковская. «Сезон был непростой и достаточно взрослый, в сценарии заложено много важных высказываний и сильных монологов у героев Глеба, Киры, Анара, Вани Непомнящего и остальных ребят. Некоторые монологи я докручивала и дописывала прямо на съемочной площадке, понимая, что актер способен отдать в этой сцене больше», — делится режиссер.

Из-за ажиотажа среди фанатов в этот раз пришлось нанимать дополнительную охрану: «Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика — цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши. В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира — фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку», — вспоминает Барковская.

По сюжету сезона, Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.

К своим ролям в проекте также вернулись Иван Непомнящий («Хэдшот»), Елизавета Запорожец («Один маленький ночной секрет»), Иван Рысин («Нюрнберг») и другие.

Одна из ключевых ролей в продолжении сериала досталась победительнице последнего сезона шоу «Новые пацанки» Кире Медведевой, для которой проект стал первым опытом работы в кино. «Боялась, вдруг что-то не получится, не хотелось никого подводить. Обычно я не показываю неуверенность в себе, но сейчас уже могу честно в ней признаться. Больше всего запомнился первый день на съемочной площадке: немного приоткрылась тайна кино, атмосфера на съемках была дружелюбно-рабочая, все поддерживали и никто не злился, если сцену приходилось переснимать, — делится Кира Медведева. — Моя героиня Влада чуть постарше меня и, к сожалению, жизненные обстоятельства довели ее до тюрьмы. Меня тоже могла ждать такая участь в свое время. Можно сказать, что образ Влады — это такая сборная солянка из качеств, которые когда-то были и которые сейчас остаются во мне. Но в героине есть и то, чему мне стоило бы поучиться. А чего ждать от четвертого сезона? Ждите меня».

По словам Анара, зрителям будет любопытно поставить себя на место героев, а также провести параллели с поступками своих родителей. «Мой герой Дима постепенно взрослеет, его проблемы становятся серьезней и требуют соответствующих решений. В этом сезоне будет любопытно сравнить, как справляются с трудными ситуациями разные поколения. У нас и наших родителей наверняка были одни и те же проблемы, но способы их решения немножечко отличались, — говорит Анар. — Не знаю, как сказать без спойлеров, но, думаю, новый сезон будет таким же непредсказуемый с точки зрения сюжета и раскрытия персонажей. Зрителей ждет много сюрпризов».

Премьера сериала состоялась осенью 2020 года. Каждый сезон проекта был посвящен отдельной теме: буллингу в школе, деструктивным отношениям в семье, взрослению и поиску себя. А главной темой четвертого и финального сезона станет проработка детских травм — для достоверности авторы проекта консультировались с психологами.

Фото — онлайн-кинотеатр START

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