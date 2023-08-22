Карина Андоленко, Роман Маякин, Александр Голубев и Мария Порошина в многосерийном детективе «Спасская. Новые серии»

На телеканале «Россия» состоится премьера новых серий детектива о следователе уголовного розыска Анне Спасской в исполнении Карины Андоленко. Главные роли в проекте исполнили: Роман Маякин, Александр Голубев, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко, Игорь Огурцов, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Дмитрий Ульянов и Мария Порошина.

Гибель напарника Андрея Ильина становится тяжёлым потрясением для следователя уголовного розыска города Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко). Заказчику убийства удаётся избежать наказания, но Спасская намерена во что бы то ни стало наказать виновных.

Ей приходится временно взять на себя руководство отделом, а потом столкнуться с большими сложностями, выстраивая отношения с новым начальством из Москвы – полковником Ольгой Агеевой (Мария Порошина), женщиной умной и жёсткой. И с новым напарником Петром Голицыным (Александр Голубев) Спасской никак не удаётся сработаться: её настораживает его нарочитое дружелюбие в общении с коллегами. А тут ещё бывший муж Олег Спасский (Роман Маякин) то и дело напоминает о себе, всеми силами пытаясь вернуть Анну. Спасской предстоит поломать голову над тем, кому в её окружении можно доверять, а кто «играет» против неё. И понять, позволит ли она себе снова открыть сердце мужчине и влюбиться по-настоящему?

Фото – телеканал «Россия»

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