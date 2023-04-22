Сериал о советских военных разведчиках «Позывной «Журавли»» выйдет в Иви накануне Дня Победы

Сериал о советских военных разведчиках «Позывной «Журавли» выйдет в онлайн-кинотеатре Иви 25 апреля, в преддверии Дня Победы.

Четырехсерийная военная драма о буднях советского взвода разведчиков в разгар Великой Отечественной войны основана на реальных событиях, происходивших на Смоленском направлении фронта в 1943 году. Проект создан студией «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Ожидается, что после показа сериала в онлайн-кинотеатре Иви, состоится его телевизионная премьера на НТВ.

Их позывной – «Журавли», но в полку их ласково называют «журавушки». Многие считают взвод «заговоренным», ведь его бойцы умудряются выполнять самые сложные задания, брать «языков» и проводить диверсии в тылу врага, возвращаться даже из самых гибельных ситуаций. Однако, в действительности, не всё так просто: вылазки часто оканчиваются неудачами, раненых и убитых друзей приходится выносить на себе, а каждое новое задание превращается в игру со смертью. Их враг всегда коварен, однако находчивость, смекалка и помощь друзей помогают им не терять веру в свое дело и в победу.

В сериале снимались Владимир Верёвочкин, Александр Бухаров, Игорь Угольников, Юлия Афанасьева, Михаил Евланов, Алексей Шевченков, Сергей Чирков, Дмитрий Белоцерковский, Александр Обласов, Марк Вдовин, Бесо Гатаев, Сергей Пускепалис, Глеб Бочков, Степан Лапин, Марк-Малик Мурашкин, Николай Самсонов, Мария Звонарёва, Ульяна Лукина и другие.

Режиссерами проекта выступили Игорь Угольников и Александр Балахонов.

Продюсеры – Игорь Угольников и Вадим Задорожный.



Владимир Веревочкин, актер:

– Я очень люблю военные картины! Для меня огромная честь и большая ответственность работать с таким сильным материалом! Мой дедушка прошел всю войну, бежал из двух пленов, дошел до конца и воспитал сильных, счастливых и милосердных детей. Из его речей нельзя было услышать брань и недовольство, он знал одну вещь: хочешь сделать мир лучше — начинай делать свой мир счастливым и полноценным! Я очень полюбил героя Ивашова и знал, что возьму эту роль, чего бы мне это ни стоило! Я горжусь этой ролью, она научила меня многому: вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал. Невероятный герой. И таких было очень много в то время! У нас была великолепная команда, Игорь Станиславович собрал вокруг себя молодых, дерзких и амбициозных ребят, результат вы увидите сами. Я благодарю каждого за свой вклад в это общее дело.

Игорь Угольников, продюсер, режиссёр-постановщик, автор сценария, исполнитель одной из ролей:



– Фронтовые разведчики – это бойцы невидимого фронта. Их война - ежедневная схватка со смертью. У них был ещё и свой особый кодекс «своих не бросаем». «Я пошел бы с ним в разведку» – говорят о человеке, на которого можно положиться. Вот только за время, прошедшее с войны, исходный смысл этой фразы стерся и обесценился. Что такое настоящая фронтовая разведка, чего стоил каждый поиск за линию фронта, какой кровью платили за «языков» и ценные разведсведения – могут рассказать лишь сами фронтовые разведчики. И каждое такое свидетельство – на вес золота. Изучая материалы и воспоминания тех времён, удивляюсь – сколько невероятной отваги было у фронтовых разведчиков. И теперь, особенно теперь, необходимо рассказывать и показывать молодому поколению историю подвигов наших дедов и прадедов.

Иван Гринин, Заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви:

– Военные фильмы — отдельный жанр, к которому российский зритель испытывает особенную любовь и уважение. «Позывной «Журавли»» — не просто еще один сериал в каталоге Иви, а отдельный повод собраться семьей и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Мы благодарны ИРИ, студии «ВоенФильм» и всей съемочной команде, и надеемся, что наши зрители тоже смогут по достоинству оценить этот проект.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский:

– Мы все привыкли к сильному, проникновенному советскому кино на тему Великой Отечественной войны. Повторить его невозможно — да и не нужно. Важно, что современное поколение продолжает размышлять о войне: читать, писать сценарии, снимать фильмы на своем киноязыке. Пока мы говорим на эту тему со зрителями, в том числе с молодой аудиторией в интернете, история остаётся живой и близкой.

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