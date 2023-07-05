Стартовали съемки новой семейной комедии «Найти папу»

Как выйти из семейного кризиса и могут ли в этом помочь желания детей? В Москве стартовали съемки полнометражного художественного фильма «Найти папу» с Зоей Бербер («Реальные пацаны», «Везет», «Проект «Анна Николаевна»), Владимиром Гуськовым («Седьмая симфония», «Бывшие любимые») и Александрой Урсуляк («Против всех», «Гранд») в главных ролях. За производство картины отвечают онлайн-кинотеатр START, «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и кинокомпания «Вита Актива».

В семейной комедии также сыграют Наталья Земцова («Многоэтажка», «Инспектор Гаврилов»), Никита Тарасов («Кухня», «Фишер»), Ева Смирнова («Вампиры средней полосы», «Чебурашка»), Полина Айнутдинова («Папины дочки», «Здоровый человек»), Савелий Кудряшов («Эпидемия», «Фишер») и другие.

По сюжету Аня (Зоя Бербер) — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь семье и трем детям. Близкие привыкли, что мама всегда дома и заботится о них. Муж Саша (Владимир Гуськов) пропадает на работе и восхищается успешной начальницей, а дети воспринимают заботу мамы как должное. Однажды, обидевшись на неуместную выходку Саши, Аня решает уйти от него вместе с детьми, найти работу и жить самостоятельно. Получается у нее не все и не сразу. В это время дети мечтают вернуть прежнюю «добрую» маму и, пользуясь приложением для знакомств, устраивают кастинг женихов, чтобы найти маме другого мужа, а себе — нового папу.

Автором сценария и режиссером картины выступает Евгения Юстус, ученица Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж», «Нюрнберг»). «Найти папу» — ее дебют в полнометражном кино: «Мне хотелось написать и снять историю, которую было бы интересно смотреть всей семьей, чтобы каждый зритель мог найти своего героя и свой смысл. Для меня этот фильм, в первую очередь, о том, как важно понимать друг друга, ценить заботу, внимание, любовь своих близких и отвечать им взаимностью. В жизни зачастую происходит так, что ценить мы начинаем только тогда, когда теряем. Только лишившись кого-то, мы осознаем насколько много для нас значил этот человек».

«Мне давно хотелось поработать над веселой, но жизненной историей, в которой будут любимые актеры, дети, животные. С детьми работать интересно, они выдумщики, от них заряжаешься энергией, как от батареек. Особенно, от таких, какие будут у нас в кадре. Режиссер Евгения Юстус — мать троих детей. Она хорошо чувствует детей-актеров, умеет с ними работать, сама много чего для них придумывает. Мы уже работали с ней на веб-сериале “33 ребенка”, он получился веселым и трогательным», — говорит продюсер Юлия Мишкинене.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.