Клава Кока, Мари Краймбрери, MONA и другие артисты зажгли на Like Party «Девичник»

Клава Кока

22 октября радиостанция Like FM собрала на танцполе 1930 MOSCOW самых стильных девушек столицы. Трендовое радио закатило шумное Like Party «ДЕВИЧНИК», где был практически весь цвет женского звездного community – Клава Кока, bearwolf, Ольга Серябкина, IOWA, Мари Краймбрери, MONA, DAASHA, VENERA, Тося Чайкина, ALMARY, KATERINA, ASAMMUELL, Асия. Звезды позировали на фоне нового брендинга радиостанции, раздавали «сердечки» и заводили аудиторию сочными хитами. Феерию женственности и лучшей музыки устроили в оттенках «безумной фуксии», что нашло отражение в каждой детали мероприятия. «Идея отличная! Это же девичник! Атмосферно и прикольно получилось», – заметила Асия, которая безупречно следовала дресс-коду.

Асия

«В прошлом году мы изменили формат нашей знаменитой вечеринки, теперь это – Like Party «ДЕВИЧНИК». Мы собрали на сцене и в зале самых крутых девчонок нашего города. Парней мы тоже не исключаем и рады, когда они приходят на вечеринку сопровождать своих подруг. В этом году мы провели ребрендинг, и Like FM стал фуксиево-лаймовый. Цвет этого «ДЕВИЧНИКА» – «безумная фуксия». Зрители нас поддержали – мы видим в зале очень много людей в худи, футболках, платьях цвета «фуксии». Концепт оценили и звезды – много «фуксии» на сцене, все показывают «сердечки», атмосфера потрясающая. В лайн-апе и хитмейкеры, и совершенно новые имена. Молодые прогрессивные музыканты быстро набирают популярность в стриминге, но в то же время хорошо понимают – для настоящего успеха этого недостаточно. Поэтому стремятся в массовое медиапространство, и Like FM – именно та площадка, где талантливые фрешмены могут заявить о себе», – говорит генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова.

Катя IOWA

По мнению Кати IOWA, на Like Party состоялся идеальный девичник. «Восемь моих танцовщиц – это девчонки, с которыми я бы пошла на край света. Они очень крутые, и я понимаю, что это моя опора, которой была лишена все эти годы. У меня не было подруг, я все время куда-то несусь, а если дружу, то полностью отвечаю за человека», – отметила певица.

Daasha

На теплую, домашнюю, атмосферу «ДЕВИЧНИКА» обратила внимание Daasha: «Сегодня я исполняла значимые для меня песни и в первом ряду увидела своих фанатов с плакатами. Какой же кайф! Мы словно объединили наши невероятные энергии. Я будто наполнилась любовью, можно было не бояться дать волю эмоциям, поделиться любым сокровенным секретом как при разговоре с близкой подругой. В зале несколько тысяч зрителей, но ощущение именно такое».

Ведущий Like FM и Like Party «Девичник» Виталик Мишура

«GODZILLA», «Нравится жить», «До скорых встреч», «Прощание», разрывающие все чарты, неожиданные фиты и абсолютно новые песни – все это передавало вайб обновленного Like FM. Так, экс-участница группы «SEREBRO», блогер и певица KATERINA запремьерила на Like Party трек «Отпустить», а сюрпризом вечера, о чем не говорили в анонсах, стало выступление Клавы Коки и nkeeei с совместным хитом «I don’t care». «У нас танцы, песни и кайфовая музыка, которая нравится всем. Тот самый настоящий fresh, что и в эфире», – поделился ведущий Like FM и Like Party «Девичник» Виталик Мишура.

Атмосферу события лучше всего передают фото- и видеорепортажи. Они уже размещены в ТГ-канале и соцсетях Like FM (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). «В декабре состоится новое мероприятие Like Party – новогодний «КОРПОРАТИВ». На сцену выйдут топовые артисты Like FM», – сообщают организаторы.

Фото предоставлено организатором Like Party «Девичник»