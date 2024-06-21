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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Северная оркестровая академия»: Сибирский юношеский оркестр соберет молодых музыкантов в Норильске

editor
By editor
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Сибирский-юношеский-оркестр

Попасть в оркестр могут учащиеся детских школ искусств, музыкальных школ, средне-специальных и высших музыкальных учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет, обучающихся по направлениям: струнные, медные духовые, деревянные духовые, ударные инструменты.
Мастер-классы для молодых сибирских артистов проведут педагоги Образовательного центра Юрия Башмета. Итогом сессии станут выступления оркестра в Заполярном театре драмы им. В.В. Маяковского и на природной локации Норильска.

«Норильск все чаще становится местом притяжения не только туристов и официальных лиц, но и талантливой молодежи, которые получают здесь практику в будущей профессии, спорте и творчестве. Я искренне горд, что подобное культурное событие пройдет в нашем городе, а молодые таланты со всего Красноярского края не только смогут улучшить свое исполнительское мастерство, но и познакомятся с культурой нашего арктического города. Безусловно, проводить подобные мероприятия под открытым небом во многих российских городах уже стало доброй традицией. Теперь и у норильчан, в преддверии Дня Шахтера, появится возможность насладиться излюбленными произведениями на природной локации в окрестностях Норильска. Подобное мероприятие – это всегда рост, как с точки зрения имиджа, так и с точки зрения развития культуры, искусства, а также повышения туристической привлекательности», – отметил Глава города Норильска Дмитрий Карасев.

«Северная оркестровая академия» – это новый проект Сибирского юношеского оркестра, который позволит молодым талантам не только улучшить свое исполнительское мастерство, но и познакомиться с удивительным местом на карте нашей страны – самым северным городом России – Норильском. Академия станет важным шагом по вовлечению молодежи северных и арктических территорий в проактивную культурную деятельность, позволит ребятам из других сибирских регионов приобщиться к уникальному миру заполярья», – подчеркнул генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

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