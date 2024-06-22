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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Участники молодежного творческого сообщества современной музыки представили свой манифест и стратегию развития в Академии «Меганом»

editor
By editor
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манифест - академия меганом

20 июня в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) участники Молодежного творческого сообщества современной музыки представили свой манифест и стратегию планирования на 2024–2025 года.

«Наша программа по формированию Молодежного творческого сообщества современной музыки объединила представителей музыкальной индустрии из разных регионов России, тех, кто уже добился определенных успехов в своем направлении и готов делиться профессиональным опытом. Сейчас внимание государства сконцентрировано на молодых деятелях искусства и культуры, и это здорово, ведь мы полны желания творить, у нас есть силы, здоровье и время для реализации не только своих проектов, но и для помощи коллегам по ремеслу, да и всей нашей индустрии в целом. Благодаря возможности объединиться здесь, в самом творческом месте страны, на территории арт-кластера «Таврида» в Академии «Меганом» в рамках образовательной программы, мы разработали базовые принципы, структуру, наметили цели и приоритетные задачи нашего сообщества, которое в дальнейшем станет драйвером развития музыкального мира. А еще предложили идею флагманского мероприятия, которое планируем успеть реализовать уже в этом году», — рассказал Владимир Бабенко, артист, продюсер, резидент арт-кластера «Таврида».

В ходе программы участники совместно с опытными наставниками сформулировали миссию сообщества: сделать российскую современную музыку ориентиром для мировой музыкальной индустрии. Помимо дорожной карты, правил, структуры и ключевых задач, участники определили цели сообщества, среди которых: объединить молодых творцов вне зависимости от региона проживания, продвигать, финансировать и поддерживать музыкантов, а также стать проводником между участниками, бизнесом и государством. Основными целями, сформулированными для творческой индустрии, стало создание бренда «Музыкальная столица России», создание условий для формирования нового музыкального жанра и развития музыкальной индустрии в регионах, формирование нового профессионального мышления, а также поиск и развитие самобытных артистов.

На финальном питчинге проектов была рассмотрена интеграция Молодежного творческого сообщества современной музыки в Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» и создание собственного фестиваля молодежной современной музыки.

По итогам программы самые активные участники вошли в состав Молодежного творческого сообщества современной музыки, в конце июля они также примут участие в Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Кроме того, окончание программы было ознаменовано концертом, на котором выступили участники, наставники и резиденты арт-кластера «Таврида».

О создании сообщества современных музыкантов объявили в феврале 2024 года. Сейчас оно активно развивается, вовлекая в свои ряды все больше молодых представителей музыкальной индустрии со всей страны. Наставником сообщества стал Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист России, а его лидером — Владимир Бабенко, артист, продюсер, резидент арт-кластера «Таврида».

Молодежные творческие сообщества — добровольные объединения молодых людей в сфере культуры и искусства по профессиональным признакам. Деятельность сообществ направлена на поддержку и продвижение молодых творцов, а также реализацию государственных культурно-творческих программ.

10 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» по инициативе молодых представителей творческой индустрии — участников, экспертов, резидентов арт-кластера «Таврида» — дан старт созданию молодежных творческих сообществ. Их поддержали такие деятели российской культуры, как Игорь Матвиенко, Андрей Кретов, Андрей Золотарев и Сергей Першин. Первые пять творческих сообществ объединили молодых деятелей культуры по следующим направлениям: изобразительное искусство, театр, современная музыка, кино, сценарное искусство и драматургия.

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