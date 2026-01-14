Оплата публикаций

«Автостопом до мечты»: Роза Хайрулина и Ольга Тумайкина снялись в фильме ФПРК

роза хайруллина и ольга тумайкина
Фото: пресс-служба ФПРК

В Башкортостане 11 января стартовали съёмки короткометражного фильма «Автостопом до мечты». Картина является одной из 12 победителей Конкурса проектов игровых фильмов Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), проведённого осенью 2025 года. В главных ролях – Роза Хайруллина («Сердце Пармы», «Псих», «Содержанки», «Сергий против нечисти» и др.) и Ольга Тумайкина («Комбинация», «Онегин», «Обнальщик», «Чикатилло» и др.)

По сюжету, вдова Люба отправляется в первое в жизни путешествие через всю республику, чтобы помочь подруге Резеде добраться до больницы. По пути они сталкиваются с необычными попутчиками и курьёзными ситуациями, проверяющими на прочность их дружбу и смекалку. Путешествие превращается в череду комичных недопониманий и импровизаций, где женщинам приходится выкручиваться самым неожиданным образом. Постепенно становится ясно, что эта поездка – не просто визит к врачу, а нечто гораздо более важное для обеих. Финал истории заставляет героинь по-новому взглянуть на жизнь и переосмыслить давние планы.

«На создание этого проекта нас вдохновили истории жизни наших друзей, родственников и родителей. Нам хорошо известно, как складывалась их судьба за прошедшее время, что они смогли сделать, а что нет. Часто становится грустно оттого, что мы сами не успеваем осуществить мечты близких нам людей, которые прямо на наших глазах отказываются от задуманного, выбирая более лёгкий жизненный путь. Нам кажется, что даже если хотя бы один зритель нашего фильма задумается о судьбе своих родных и друзей и попытается помочь им исполнить заветную мечту, это сделает всех нас немного счастливее», – отметил режиссёр драмы Михаил Калинин.

Далее съёмочная группа переместится в Челябинскую область.

Второй режиссер – Анжела Гонцова, оператор-постановщик – Тимур Ганеев, сценаристы – Елена Хабибрахманова и Михаил Калинин. Ожидается, что картина выйдет во второй половине 2026 года.

