В музее-заповеднике Царицыно открылась экспозиция «Москва и москвичи в эпоху Александра I»

Выставка – богатая, обширная, многоукладная и разная, впрочем, как и сама наша столица. Москва знавала пожар 1812 года, звон колоколов на Пасху, гулянья на масленицу. Она жила самой разнообразной и шумной жизнью: дворянской, студенческой, разночинной, купеческой, мещанской.

М.Н. Воробьев. Вид московского Кремля со стороны Устинского моста. 1818

Всё это представлено на открывшейся экспозиции – в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, образцах русского костюма, мебели, украшений, музыкальных инструментов, цитатах о столице, её нравах и быте. Выставку стоит не только рассматривать, что требует немалого времени – она очень насыщенна экспонатами и информацией. Выставку нужно «читать» – тексты немаловажная составляющая выставки.

Москва эпохи императора Александра I – в творениях Осипа Бове (вспомним Большой и Малый театры), Доменико Жилярди, в пышных обедах Шереметевых, крепостных театрах (Александр I бывал в Останкино), балах и маскарадах, картинах художников первой половины XIX века, колоритных крестьянских и купеческих типажах в рисунках и акварелях.

Москва эпохи Александра I невозможна без Отечественной войны 1812 года. Воспоминания и документальная хроника данного периода также представлены на выставке. Так, например, Музеи Московского Кремля представили картину батального живописца Альбрехта Адама, уроженца Баварии, «Наполеон в горящей Москве». Адам принимал участие в походе французского императора на Россию. К выставке подготовлены лекционная программа, а также концерты.

Выставка открыта до 31 июля 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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