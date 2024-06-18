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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Школа masters представляет персональную выставку Ксении Драныш

editor
By editor
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Инь-Ян колбаса 42х30 см Акварель, цветная тушь по бумаге, натянутой на деревянный планшет. 2024

Ксения Драныш. Инь-Ян колбаса. 2024. Акварель, цветная тушь по бумаге, натянутой на деревянный планшет, 42х30 см

Школа masters представляет персональную выставку Ксении Драныш «Во дворце бесконечной чистой капли». Название проекта отсылает к цитате из «Тибетской книги мертвых», ставшей особо значимой в творчестве художницы после жизни в Таиланде и изучения буддистской философии. Вход на выставку свободный.

«Через символы и образы сны часто размывают границы между реальностью и воображением, отражая скрытые глубины нашей души, — считает Ксения Драныш. — В бесконечном танце существования переплетаются две фундаментальные силы: свет и тьма. Они не являются противоположностями, а скорее дополняют друг друга, создавая непрерывный поток процветания и упадка. Растения цветут и вянут, а затем возрождаются с новой силой, напоминая нам о временной природе всех вещей и постоянном процессе обновления».

В экспозиции представлены новые работы, созданные специально к выставке, а также часть уже существующих: керамика, акварели, панно. Серия работ «Во дворце бесконечной чистой капли» стала воплощением этого поиска и путешествия к Абсолюту, к пониманию единства и взаимосвязи всего сущего.

Специально к открытию проекта masters совместно с художницей подготовили мерч: брелоки в коллаборации с брендом KRIVOKOSO, открытки ручной работы, атласные платки, а также специальный выпуск журнала Prababoushka.

Ксения Драныш. Майский столб. 2024. Акварель, цветная тушь по бумаге, натянутой на деревянный планшет, 59,5х84 см + 59,5х84 см (складывается из двух планшетов). По нижнему краю свисают ленты длиной 112 см

Ксения Драныш. Апокалипсис. 2023. Цветная тушь, акварель по бумаге, 29,7х41 см

Ксения Драныш. Floral sheeps. 2022. Акварель, цветная тушь по бумаге, 120 х 175 см

Ксения Драныш. Апокалипсис. 2024. Цветная тушь по холсту, лак, 100х150 см

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