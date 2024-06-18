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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Молодые звёзды классической музыки из 8 стран на Международном молодёжном фестивале Чайковского

editor
By editor
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После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, организаторы запланировали масштабное возвращение фестиваля в культурную жизнь России: в 9 концертах примут участие более 30 молодых солистов из 8 стран (Россия, Китай, Корея, Япония, Монголия, Венесуэла, Италия, США). По сложившейся традиции фестиваль проходит на знаковых концертных и музейных площадках Москвы и Клина пройдёт IV Международный молодежный фестиваль имени П.И.Чайковского.

В числе участников фестиваля лауреаты Международного конкурса имени П.И.Чайковского, лауреаты Международного юношеского конкурса имени П.И.Чайковского, лауреаты и призеры других престижных международных конкурсов. Среди них: Равиль Ислямов (Россия), Энджел Вонг (США), Е Соа (Республика Корея), Мария Баракова (Россия), Валентин Малинин (Россия), Лиза Ясуда (Япония), Анастасия Ушакова (Россия), Мауро Паоло Монополи (Италия), Варвара Кутузова (Россия), Чэньчжэ Ни (Китай), Адриан Маркевич (Россия) и многие другие.

«Язык музыки – интернационален. Традиционно в нашем фестивале принимают участие молодые инструменталисты и вокалисты из России и других стран, получившие признание на крупнейших мировых конкурсах. Мы гордимся таким звёздным составом и надеемся, что фестиваль со временем станет одним из главных событий в музыкальной жизни нашей страны» – заявила руководитель художественной программы фестиваля, председатель Молодежной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П.И.Чайковского Анастасия Ушакова.

Генеральный директор фестиваля, исполнительный директор Ассоциации Иван Щербак отметил: «Музыканты из разных стран на протяжении последних четырёх лет с нетерпением ждали, когда мы снова будем проводить фестиваль и интересовались, когда у них снова появится возможность живого музыкального общения с так полюбившейся российской публикой. Все без исключения с радостью откликнулись на наше приглашение, несмотря на то что в ряде случаев маршрут до Москвы сейчас может быть достоточно сложным».

В концертах фестиваля впервые будет принимать участие один из ведущих оркестров России и мира — Большой симфонический оркестра имени П.И.Чайковского (художественный руководитель и Главный дирижер – Народный артист СССР Владимир Федосеев) под руководством Народного артиста РФ Феликса Коробова, Заслуженного артиста РФ Дениса Лотоева и впервые выступающего в России известного итальянского дирижера Джузеппе Монополи. Избранным участникам выпадет честь сыграть на личном рояле Петра Ильича в гостиной великого русского композитора.

В рамках концертных программ фестиваля прозвучат произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского, Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена, Франца Легара, Камиля Сен-Санса, Ференца Листа, Джона Уильямса и других композиторов. 

Выступления участников проводятся: в Большом и Малом залах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И.Чайковского (Клин), Государственном музее А.С.Пушкина, Российском Национальном Музее Музыки, Петровском путевом дворце и на других площадках.

Организатор фестиваля — Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского, старейшая отечественная общественная организация. Фестиваль проводится при поддержке Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И.Чайковского, Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных. Генеральные информационные партнеры фестиваля: Международная сеть TV BRICS, Радио «Орфей». АртМосковия в числе информационных партнеров фестиваля.

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