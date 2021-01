Выставка «Я, Энди Уорхол» возобновляет свою работу

Масштабная выставка работ Энди Уорхола, посвященная творчеству художника, возобновляет свою работу 22 января. Выставка будет открыта в Выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу до 14 февраля включительно. Билеты на посещение экспозиции уже поступили в продажу. Как и прежде, на выставке соблюдены все меры безопасности и действует масочный режим. Вход организован строго по сеансам и ограничен согласно допустимому лимиту, рассчитанному в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Выставка «Я, Энди Уорхол» открылась 25 сентября в Выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу. На выставке представлены более 200 работ пионера поп-арта, среди которых иллюстрации, обложки журналов и пластинок, рисунки, кинофильмы «Пробы» и «Эмпайр», работы известных фотографов из близкого круга художника, а также ставшие хрестоматийными полные портфолио «Мэрилин» (Marilyn), «Банки с супом Кэмпбелл» (Campbell’s Soup Cans), «Мао» (Mao), «Цветы» (Flowers), «Камуфляж» (Camouflage), «Дамы и господа» (Ladies and Gentlemen), «Ковбои и индейцы» (Cowboys and Indians), «Вымирающие виды» (Endangered Species), «Десять портретов евреев ХХ века» (Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century) и другие. Кроме этого, показаны известные работы «Двойной автопортрет», «Череп», «Электрический стул», «Везувий» и портреты Ленина. Большинство работ и экспонатов были привезены из Словакии, исторической родины семьи художника, и Италии.

Энди Уорхол (Питтсбург, 1928 – Нью-Йорк, 1987) – одна из самых сложных личностей мира искусства всего послевоенного периода. Смелый и эклектичный, Уорхол с самого начала своего пути стал символом массовой культуры и американской мечты. Он был художником, дизайнером, иллюстратором, скульптором, кинопродюсером, фотографом, видеохудожником, директором по рекламе, телевизионным и музыкальным продюсером, актером, моделью, писателем, философом, драматургом, директором и редактором журнала, лектором, графическим дизайнером, агентом для рок-звезд и артистов. Уорхол хотел, чтобы его работы были популярными, чтобы они естественным образом входили в любые дома, как это делают телевизионные программы.

украли