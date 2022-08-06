ВДНХ приглашает на выставки национальных художников

ВДНХ приглашает посетить выставки, которые проходят в павильонах стран СНГ. Экспозиции познакомят гостей с самобытным национальным колоритом в творчестве художников Азербайджана, Армении и Казахстана.

5 августа в павильоне №14, где расположен Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики, при поддержке Фонда Гейдара Алиева открывается выставка «Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя». Проект посвящен творчеству бакинца, израильского художника горско-еврейского происхождения Рами Меира. Гостям выставки будут представлены панно, живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Меира, скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, световые инсталляции, старинные ювелирные украшения и оружие из личной коллекции предметов декоративно-прикладного искусства Рами Меира. Выставка проходит до 30 октября. Время работы с 11:00 до 19:00, вход бесплатный.

С 6 августа до 21 октября в павильоне №11 — Выставочно-торговом центре Республики Казахстан — можно посетить иммерсивную ювелирную выставку «Эмоции. Магия». На экспозиции представлены работы Ильгиза Фазулзянова — ювелирного художника с мировым именем, создателя бренда Ilgiz F. Для выставки Ильгиз Фазулзянов предоставил эксклюзивные украшения, вдохновленные природой. Вход по билетам.

До 28 августа в павильоне №68 — Выставочно-торговом центре Республики Армения — проходит выставка художника Артёма Адибекова. Временная экспозиция посвящена живописи на почтовых марках — на ней представлены эскизы совместного выпуска между Российской Федерацией и Республикой Армения по теме «Архитектура». Совместный выпуск приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений и 25-летию договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Выставка работает с 10:00 до 23:00, вход бесплатный.

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