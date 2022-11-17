Виталий Милушев презентует песню «Архив»

Участник телевизионных музыкальных проектов, финалист национального отбора «Евровидение-2012» Виталий Милушев, презентует свой новый трек – «Архив».

Сегодня одним нажатием кнопки «delete», можно перечеркнуть всё то, что ты когда-то любил. Так и в песне «Архив», каждый сможет найти отголосок своей истории любви «заброшенной в архив». Каждая фотография, каждое селфи сделанное нашими гаджетами – это маленькая история, память, которая может тебя радовать, а может сильно ранить. И как бы ты не пытался удалить или вырезать из фотографии воспоминания о любви, она останется там навсегда. – Виталий Милушев

Композиция «Архив» появилась на свет при участии команды супер профессионалов — SantaSong, чьи хиты уже по праву занимают первые строки музыкальных топ-чартов, а исполняют их популярные артисты и музыкальные коллективы такие как: группа «Руки вверх», Григорий Лепс, Полина Гагарина и многие другие.

Виталий Милушев — молодой талантливый мультижанровый исполнитель, уже имеющий в своей музыкальной копилке немало крупных регалий. Виталий — экс-участник коллектива группы «Непара» (2014-2019 гг.), победитель музыкального телепроекта «Шоу номер один», продюсер шоу Филипп Киркоров, финалист национального отбора «Евровидение-2012», участник шоу «Голос» и «Фактор А». Голос Виталия был отмечен народной артисткой СССР, певицей Аллой Пугачёвой и был награждён ежегодной премией — «Золотая звезда Аллы».

Сегодня песни артиста можно встретить не только на различных музыкальных площадках, но и услышать в качестве саундтрека к фильму «Майский дождь». Песня стала главной темой в фильме, премьера которого состоялась на телеканале «Россия». А также песня Виталия «Так любить можно только во сне» стала саундтреком к многосерийному фильму «Любовь не делиться на два».

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