Кристина Пурпур и журнал Expert RF наградили лучших на премии TOP PEOPLE AWARDS 2022

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26 мая в башне «Федерация» Moscow City на самой атмосферной и высокой event площадке Европы «90 Floor» состоялось масштабное светское мероприятие, приуроченное к II ежегодной церемонии награждения «TOP PEOPLE AWARDS».

Лауреатами премии в этот вечер стали популярные артисты, крупные бренды, телеканалы, а так же предприниматели и эксперты из разных сфер и областей.

Учредителем церемонии выступило издание EXPERT_RF во главе с основателем главным редактором Kristina PurPur.

Наградами были отмечены:

  • Владислав Лисовец – «За выдающийся вклад в развитие fashion индустрии в России»;
  • Братья Сафроновы – «Проект года. Иллюзионное шоу «ПОКОРИТЕЛИ СТИХИЙ»;
  • Митя Фомин – «Музыка без границ»;
  • Gazan – «Прорыв года»;
  • Музыкальный Образовательный форум AGUTEENS – «Лучший музыкальный образовательный проект»;
  • Вадим и Ксюша Антоновы – «Best musical family duet»;
  • Ирина Ортман – TOP-альбом патриотических песен — «Жена Офицера»;
  • Сюзанна Янковская – «Человек года в сфере моды и стиля»;
  • SEIF EL HAKIM – «Best Entrepreneur 2022»;
  • Андрей Валинеев – «Доступное жилье в строительстве загородной недвижимости»;
  • LisChannel – «Лучший indoor TV в сегменте премиум»;
  • Egor Borodin – «Best Product Manager 2022»;
  • Валентин Цалко – «Предприниматель года 2022 в области импортных грузоперевозок и логистических решений»;
  • Валентина Иманкулова – «Специалист года по переводу тайских лакорнов с английского на русский 2022»;
  • Анжела Шварченко – «Регрессолог года 2022»;
  • Артемий Самохвалов – «За вклад в развитие электронной коммерции» – Экосистема First-E.com;
  • Кирилл Мурзин – «Предприниматель года 2022»;
  • Олег Баниже – «Пластический хирург года 2022»;
  • AДЕЛЯ SMM – «ТОП эксперт в области продвижения блогеров и личных брендов 2022»;
  • Елизавета Голованова – «Топ эксперт по запускам 2022»
  • ZHUKOVKA 72 – «Fashion place — караоке клуб»;
  • Дзаламидзе Тимур – ПК «Красота и Здоровье» – Бренд Лошадиная сила;
  • VVTOP – «Пиар-агентство года 2022»;
  • Анна Киселева – «Онлайн курс года по макияжу от А до Я. «Я красива»;
  • Анна Матросова – «Топ эксперт по развитию личного бренда и бизнеса в соцсетях 2022»;
  • АССОРТИ – «Самая умная вокальная группа России»;
  • LMDG – «Лидер Московского рынка кейтеринга 2022»;
  • MEDUSA SECRET – «Лидер российского рынка по коррекции фигуры 2022»;
  • Event Hooligans – «Выездной бар и бармен-шоу 2022»;
  • Меседа Багаудинова – «Любимая певица года»;
  • Яна Муратова – «Топ эксперт по раскрутке личного бренда 2022».

Организаторы премии выражают особую благодарность представителям федеральных СМИ и партнёрам мероприятия.

До новых встреч вместе с Expert RF и Кристиной Пурпур.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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