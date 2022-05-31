Кристина Пурпур и журнал Expert RF наградили лучших на премии TOP PEOPLE AWARDS 2022

26 мая в башне «Федерация» Moscow City на самой атмосферной и высокой event площадке Европы «90 Floor» состоялось масштабное светское мероприятие, приуроченное к II ежегодной церемонии награждения «TOP PEOPLE AWARDS».
Лауреатами премии в этот вечер стали популярные артисты, крупные бренды, телеканалы, а так же предприниматели и эксперты из разных сфер и областей.
Учредителем церемонии выступило издание EXPERT_RF во главе с основателем главным редактором Kristina PurPur.
Наградами были отмечены:
- Владислав Лисовец – «За выдающийся вклад в развитие fashion индустрии в России»;
- Братья Сафроновы – «Проект года. Иллюзионное шоу «ПОКОРИТЕЛИ СТИХИЙ»;
- Митя Фомин – «Музыка без границ»;
- Gazan – «Прорыв года»;
- Музыкальный Образовательный форум AGUTEENS – «Лучший музыкальный образовательный проект»;
- Вадим и Ксюша Антоновы – «Best musical family duet»;
- Ирина Ортман – TOP-альбом патриотических песен — «Жена Офицера»;
- Сюзанна Янковская – «Человек года в сфере моды и стиля»;
- SEIF EL HAKIM – «Best Entrepreneur 2022»;
- Андрей Валинеев – «Доступное жилье в строительстве загородной недвижимости»;
- LisChannel – «Лучший indoor TV в сегменте премиум»;
- Egor Borodin – «Best Product Manager 2022»;
- Валентин Цалко – «Предприниматель года 2022 в области импортных грузоперевозок и логистических решений»;
- Валентина Иманкулова – «Специалист года по переводу тайских лакорнов с английского на русский 2022»;
- Анжела Шварченко – «Регрессолог года 2022»;
- Артемий Самохвалов – «За вклад в развитие электронной коммерции» – Экосистема First-E.com;
- Кирилл Мурзин – «Предприниматель года 2022»;
- Олег Баниже – «Пластический хирург года 2022»;
- AДЕЛЯ SMM – «ТОП эксперт в области продвижения блогеров и личных брендов 2022»;
- Елизавета Голованова – «Топ эксперт по запускам 2022»
- ZHUKOVKA 72 – «Fashion place — караоке клуб»;
- Дзаламидзе Тимур – ПК «Красота и Здоровье» – Бренд Лошадиная сила;
- VVTOP – «Пиар-агентство года 2022»;
- Анна Киселева – «Онлайн курс года по макияжу от А до Я. «Я красива»;
- Анна Матросова – «Топ эксперт по развитию личного бренда и бизнеса в соцсетях 2022»;
- АССОРТИ – «Самая умная вокальная группа России»;
- LMDG – «Лидер Московского рынка кейтеринга 2022»;
- MEDUSA SECRET – «Лидер российского рынка по коррекции фигуры 2022»;
- Event Hooligans – «Выездной бар и бармен-шоу 2022»;
- Меседа Багаудинова – «Любимая певица года»;
- Яна Муратова – «Топ эксперт по раскрутке личного бренда 2022».
Организаторы премии выражают особую благодарность представителям федеральных СМИ и партнёрам мероприятия.
До новых встреч вместе с Expert RF и Кристиной Пурпур.artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.