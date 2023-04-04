«Шумные дети» представили мюзикл «Шумное сердце» в ЦДРА

В Центральном Доме Российской Армии показали мюзикл «Шумное сердце», подготовленным воспитанниками Московской студии открытия талантов «Шумные дети».
По сюжету музыкального представления, дворник-сказочница Гретта рассказывает историю о живущей в неком современном городе талантливой девочке Агате, мечтающей танцевать. Но осуществлению мечты мешает серьезное обстоятельство – у нее редкое заболевание сердца. В чем девочку уверяет ее дядя мистер Панкратий, излишне строго опекающий племянницу. И все-таки мечта сбывается – на выручку Агате приходят ее многочисленные друзья.
Помимо трогательного и жизненного сюжета, ярких декораций, добрых авторских песен, есть ещё один момент: на сцене свое искусство – неудержимое, шумное, заразительное, похожее на праздник – демонстрируют дети, которые в песнях и танцах с неподдельной искренностью делятся со зрителями сокровищами своей души.
Юные актеры уже не первый раз выступали на главной сцене ЦДРА и знакомили со своей работой, которую на протяжении нескольких лет восторженно принимают на различных театральных площадках столицы.
Сами же юные актеры отмечают, что роли героев мюзикла им весьма близки и поэтому проблем с перевоплощением на сцене нет. А вот совмещать учёбу и театр – проблематично. Поэтому каждую свободную минуту тратят на занятия актёрским мастерством, которое в обозримом будущем возможно станет для них профессией.
Авторы мюзикла – Виктор и Демьян Шумковы рассказали, что идея создания проекта родилась ещё 20 лет назад. Основная миссия подобных мероприятий, по их мнению, вдохновить детей на создание в будущем своих творческих проектов. Также авторы постановки отметили, самое главное в работе с детьми — это заинтересовать. А потому роли, песни и танцы были написаны специально для детей и, конечно же, очень важна кропотливая работа во время репетиций.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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