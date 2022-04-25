«Синий цвет твоей любви: Ольга Серябкина порадовала поклонников новым альбомом

22 апреля 2022 года Ольга Серябкина презентовала сольный альбом «Синий цвет твоей любви». Над новыми треками певица работала практически год. Так получилось, что запись совпала с беременностью девушки. Столь уникальное положение наложило определенный отпечаток на весь альбом: композиции получились совершенно разными, но все они пронизаны энергией любви в абсолютно новом звучании.

У альбома было несколько саунд-продюсеров, которые работали под чутким руководством девушки. Тексты полностью написала сама Ольга. Сочетание progressive house, электропопа, техно и space disco волнует и успокаивает одновременно.

«Этот альбом для меня — самая важная работа за 15 лет в музыкальной сфере. Он передает то, чему я научилась за все это время нахождения в сфере музыки», — признается Ольга Серябкина. Все треки на сто процентов отражают внутренний мир девушки, раскрывают ее личность. Это своеобразный итог всего того, что Ольга делает, кем она является сейчас и каким

музыкантом стала.

Открывает альбом заглавный трек «Синий цвет твоей любви», который задает тон энергией, настроением и темой. Яркий акцент — «Бывшие», хит с шикарным электронным саундом и цепляющим текстом. «Преступление» записан в дуэте с Sимптом, в прошлом — участником группы «Грибы». Завершающая композиция — сингл “Bonus 1985”, идеальная песня для веселых танцев до утра. Композиция — ностальгия по дискотекам 80-х.

Каждый слушатель обязательно найдет свой трек. А для фанатов группы «Серебро» будет даже приятный сюрприз.

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