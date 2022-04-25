«Все маски сорваны», — Вячеслав Макаров впервые прокомментировал отношения с Анной Плетневой

Долгожданная премьера дуэта Анны Плетневой и Вячеслава Макарова обернулась неожиданными откровениями телеведущего. Он заявил, что испытывает к Анне Плетневой совсем не дружеские чувства.

История солистки группы «Винтаж» и телеведущего Вячеслава Макарова началась на шоу «Маска». Харизматичный шоумен и участница, скрывающаяся под маской Попугая, подружились. На проекте ведущий и участница шутили, что после шоу они просто обязаны сыграть свадьбу. Когда маски были сброшены и Попугаем оказалась Анна Плетнёва. Солистка группы «Винтаж», как примерная жена и мать троих детей, просто не могла решиться на этот роман. Не смотря на провокации со стороны СМИ, пара никак не комментировала свои взаимоотношения.

Однако после проекта пару все равно можно было встретить вместе за кулисами, также они совместно давали интервью, кокетливо обсуждая планы на будущее, позже телеведущий даже снялся в чувственном клипе группы «Винтаж» «Новая жизнь».

Но, кажется, страсти и не думали утихать, недавно в своем инстаграме Вячеслав Макаров рассказал о свидании с Анной Плетневой: «Свидание длиною в год! Сначала она выдавала себя не за ту, кем является и долгое время надевала на себя маску. Потом мы выбрали необычное место для романтического ужина и поехали в ромашковое поле, где она пела и танцевала, а я фотографировал. Душевный разговор вылился в песню… Далее студия, запись и родился он – наш дуэт»

Мечта поклонников, кажется, сбылась, дуэт Вячеслава Макарова и Анны Плетневой «Королева мейнстрима» теперь доступен на всех площадках.

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