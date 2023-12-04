В Улан-Удэ построят Национальный музей Бурятии

Автономное учреждение Республики Бурятия «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство Национального музея в Советском районе города Улан-Удэ Республики Бурятия. Экспертная организация подключена у ЕЦПЭ.

Решение о строительстве нового современного комплекса Национального музея Республики Бурятия было принято Правительством Российской Федерации по поручению Президента Владимира Путина.

Новое здание будет построено на полуострове на реке Уда, в самом центре города Улан-Удэ. Этот полуостров соединяется с правым берегом Уды нешироким перешейком. По этому перешейку проходит дорога, а под ним – водопропускная труба. В дальнейшем здесь планируется строительство пешеходного моста.

Идея проекта музея принадлежит сотруднице известной в Бурятии архитектурной мастерской «Проект Байкал» Анне Ильиной. Согласно архитектурной концепции музей будет представлять собой интерпретацию цветка Ая-Ганга – четыре символичных лепестка объединятся вокруг многофункционального ядра, которое оформят как экспозицию по теме «Человек у Байкала». Именно эта тема связывает три основные темы музея – историю, культуру и природу.

По проекту в главном блоке здания появятся: комфортный вестибюль, выставочное пространство, конференц-зал и визит-центр, экскурсионное бюро, галерея, кафе, детский центр с отдельным входом, помещения для кружков, летняя терраса и библиотека. Центральный блок определен под хранилище скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики и оружия. В других же блоках расположат фотолабораторию, хранилище меха, ткани, предметов быта, реставрационных мастерских, археологии, зоологии, палеонтологии, ботаники и фонд редких книг.

Кроме того, проектом также предусмотрено благоустройство территории – размещение автостоянок, площадок для отдыха, открытой экспозиции музея, амфитеатра. Будет проведено озеленение, а также установка малых архитектурных форм.

Общая площадь здания составит 14 883 м2. Комфортное и высокотехнологичное новое здание позволит национальному музею – сокровищнице памятников культуры и истории народов Бурятии, на самом высоком уровне хранить, пополнять, экспонировать все лучшее, что создано трудом и талантом выдающихся творческих представителей региона. Главный музей Бурятии станет точкой притяжения для гостей и жителей республики на берегах Байкала.

Застройщик – Государственное казённое учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия». Проектировщик – ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал».