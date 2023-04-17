В Государственном литературном музее представлена выставка «Театр Островского. Контексты»

Александр Островский – драматург, к которому как нельзя лучше подходит слово «русский». Он родился в Замоскворечье, написал около полусотни пьес, его по праву можно считать знатоком русской души. Его произведения и описанные характеры не устаревают. Мир и театр Островского развернулись в Доме И.С. Остроухова в Трубниках.

Александр Островский, в первую очередь, драматург, но не только. Он много переводил (Уильям Шекспир, Карло Гольдони, Мигель де Сервантес, Сенека), был присяжным стряпчим в Московском коммерческом суде и при первой возможности посещал театр. Он был знаком со многими артистами того времени, немало преобразований, улучшивших жизнь служителей театра, вышло из-под его руки. В доме Александра Островского бывали Иван Гончаров и Иван Тургенев, Мария Ермолова и Петр Чайковский. В доме на Девичьем поле, у Михаила Погодина, Островский читал «Банкрута». Среди гостей были Николай Гоголь, его приятель – филолог Михаил Максимович, актер Михаил Щепкин, ректор Московского университета Дмитрий Перевощиков.

Быт московского купечества, или же волжского, исторические пьесы драматурга, его переводческая деятельность, залы, посвященные отдельным пьесам – всё это перед посетителем и зрителем. Его мир, густонаселенный яркими образами, предстает на очень стильной выставке. Фотографии и цитаты, издания, документальный ряд, связанный с жизнью и творчеством драматурга, вводят нас в его мир, где на волжских берегах встречаются страсти похлеще шекспировских, а в Ярилиной долине тает милая Снегурочка.

Пьесы Александра Островского – пир для художника. Его произведения колоритны на слова и обороты, они чудесны в графике Бориса Кустодиева, иллюстрациях Юлии Оболенской, Натальи Гончаровой. Мир Островского – от дома диакона церкви Покрова в Голиках до костромской усадьбы Щелыково – в его пьесах, личных вещах, речах и отзывах современников.

До 16 июля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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