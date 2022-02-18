Слава похудела для съемок в откровенном клипе

Недавно певица Слава похвасталась результатами своего похудения. Брюнетка продемонстрировала тонкую талию, хотя всего месяц назад жаловалась, что набрала 10 килограммов!

Звезда призналась, что занялась фигурой ради съемок в новом клипе. Исполнительнице предстояло играть откровенные сцены с симпатичным молодым партнером.

«Мне же все-таки уже не 20 лет! Во времена «Попутчицы» я могла на бильярдном столе такую сцену исполнить. А сейчас думаю, с какой стороны бы подсветить, затереть что-нибудь. Конечно, присутствует элемент стеснения. Мне ведь 42 года исполняется», — делится артистка.

Слава рассказала, что воспользовалась методом певицы Валерии. Она подсказала секретный способ, как быстро прийти в форму.

«Нужно исключить продукты с солью и сахаром. Получается, что убирается все, но результат есть», — призналась звезда.

Знаменитость прислушалась к совету подруги и кардинально изменила свой рацион. Несмотря на сложности, Слава добилась желаемого.

«Через три дня я очень сильно высохла. Только сегодня впервые позволила себе кусочек колбаски, потому что меня потряхивает перед съемками. За неделю скинула семь килограммов!» — отметила артистка.

По словам певицы, сейчас она довольна своей фигурой, но хочет довести ее до идеала.

Исполнительница уверена, что сможет самостоятельно скорректировать фигуру и сбросить еще несколько лишних килограммов.

«Если я похудею до своего нормально состояния, то ничего лишнего не останется. Скорее всего, я просто сделаю грудь», — говорит Слава.

Певица признается, что сейчас в ее жизни много перемен. Она занимается не только своей внешностью, но и масштабным ремонтом загородного особняка. Сначала знаменитость задумалась о строительстве роскошного СПА-комплекса. Согласно смете, она должна была заплатить подрядчикам пять миллионов рублей, но вышло 12 миллионов! Затем артистка сделала летнюю беседку. Теперь брюнетка хочет построить новый дом!

«Хочу что-то новенькое, новый интерьер», — объясняет она.

«Душа требует перемен. Она уже давно хочет поменять что-то в доме, постоянно об этом говорит. Мне кажется, что после этого она почувствует облегчение», — рассуждает дочь певицы, Александра Морозова.

Слава говорит, что предстоящая стройка – вынужденная мера. Изначально дом знаменитости предназначался для мамы, а сама исполнительница жила в соседнем коттедже. Позже выяснилось, что там не учтены некоторые важные моменты.

«Мне, как артисту, не хватает комнаты для сценических нарядов и грима. Я вхожу, а там все в чемоданах, мы через них пробираемся, спотыкаемся. Даже коты на чемоданах спят», — смеется брюнетка.

Исполнительница жалуется, что в ее доме слишком мало места. Она в очередной раз убедилась в этом, когда с ее одеждой произошла неприятная ситуация.

«К нам приехала сестра с собачкой, которая описала мое концертное платье! Нам точно нужно какое-то отдельное помещение для нарядов», — уверяет Слава.

Артистка намерена превратить свой коттедж в дом мечты. Она понимает, что придется выложить крупную сумму, но готова на такие траты.

«Мне говорили, что это обойдется минимум в полтора миллиона евро, но сейчас цены выросли в три раза», — вздыхает звезда.

При этом Слава уверена, что быстро заработает деньги. На данный момент она является востребованной артисткой и успешно гастролирует по городам России.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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