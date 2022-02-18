Тарзан открыл выставку собственных картин в Москве

Недавно в одном из столичных баров состоялось открытие выставки картин кисти Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Супруга артиста Наташа Королева пришла поддержать мужа.

«Я смотрела и не верила, что это написал мой любимый человек, с которым я прожила 20 лет. За все это время не видела даже какого-нибудь наброска карандашом», — делится певица.

Танцор увлекся живописью еще в юности. Он даже окончил художественную школу, но выбрал стриптиз. Мужчина отложил на некоторое время кисти и краски. По его словам, вдохновение вновь пришло к нему во время поездки в Африку.

«В моей голове произошел взрыв! Я не понимал, как на небе может быть не семь цветов радуги, а 370! Ходил по пляжу с открытым ртом и выглядел очень нелепо. Надо мной даже смеялись», — вспоминает Сергей.

Во время пандемии у популярного стриптизера не было выступлений и возможности путешествовать. Тогда он решил вернуться к своему давнему увлечению.

«Помню, что это был портрет моего сына, который я приурочил к дню его рождения. Праздник был 19 февраля», — делится Тарзан.

Глушко публиковал свои работы в личном микроблоге. Но на начинающего художника обрушился шквал критики. Подписчики были возмущены, что мужчина писал портрет любимой тещи, Людмилы Порывай, практически полностью обнаженным!

«Ребят, я тогда был в Майами, а там очень жарко. Люди по улице ходят в плавках и купальниках, а я был дома в трусах», — оправдывается артист.

Некоторые из поклонников заподозрили танцовщика в обмане. Хейтеры уверены, что картины Сергея писал совсем другой человек. Знаменитость говорит, что не обижается на гневные комментарии.

«Я не плохой человек и никого в жизни не обижал. Никогда не брал чужого и делился только позитивом. Мне кажется, что у меня получается. Возможно, это не произведение искусства, но я считаю, что мои картины волшебные», — отвечает журналистам Глушко.

«Картины пронизаны сексом. Эти тела хочется потрогать, они как живые», — восхищается актриса Эвелина Бледанс.

Эвелина Бледанс заявила, что не против поработать с художником в качестве натурщицы. Она готова позировать не только в одежде, но и без нее!

«Мы же делаем художественное произведение. Почему бы не оставить себя на полотне?» — рассуждает актриса.

Народный художник России Никас Сафронов тоже оценил мастерство Тарзана. По словам маэстро, у Сергея есть все шансы добиться успеха.

«Он достойный и красивый человек. Я думаю, что все будет прекрасно. Мы еще будем гордиться, что у нас есть такой замечательный новый художник», — уверен Сафронов.

Главная поклонница творчества Глушко – его супруга Наташа Королева. Она рада, что мужчина нашел еще один источник дохода.

«Многие хотят, чтобы он писал портреты, особенно девушки. На самом деле женские образы у него хорошо получаются. Ценовая политика – от трехсот тысяч рублей и выше», — пояснила артистка.

Недавно Тарзан нарисовал портрет своей любимой. Картина очень понравилась одному из поклонников певицы. Мужчина готов был заплатить миллион рублей! Но художник заявил, что не хочет продавать свои шедевры.

«Для меня каждая картина – это целая жизнь. Это не просто картинки. Они не имеют цены», — объясняет Сергей.

Но Королева намерена переубедить мужа.

«Почему не продавать, если это может приносить достаточно неплохие деньги? Это уже моя линия, я осуществляю менеджмент, а Сережа творит», — смеется исполнительница.

Певица говорит, что возлюбленный надумал завершить танцевальную карьеру. Несмотря на прекрасную физическую форму, 51-летний Тарзан больше не хочет выходить на сцену.

«Будем честными, стриптиз – это та страница, которая закрыта. Понимаю, что можно танцевать и до 70 лет, но у него уже нет такого желания», — отвечает Наташа.

Начинающий художник посвящает все свое время работе. Он уже написал портреты всех членов семьи, многих друзей и знакомых. Но только одного человека Сергей отказывается изображать на холсте – возлюбленную сына Архипа, танцовщицу Мелиссу Фокс.

«С какого перепугу я буду писать? Что это за история такая?» — недоумевает Глушко.

Звезда не верит, что его наследник когда-нибудь женится на бывшей стриптизерше. Поэтому родители не сближаются с Мелиссой.

«Это пока его девушка, но не невеста. Мало ли, кто у него еще будет. Это просто очередная девушка моего сына, не первая и не последняя», — заявляет танцор.

Многие уверены, что позиция отца расстраивает Архипа. Парень не стал надолго задерживаться на выставке, а уехал, не попрощавшись с мамой. В отличие от мужа, Королева не так категорична. Она старается не лезть к детям с советами и считает, что молодые люди разберутся сами.

«В нашей семье мы стараемся не вмешиваться в личную жизнь», — говорит артистка.

Но певица уверена, что наследнику пока рано думать о свадьбе. Сначала парню нужно встать на ноги, чтобы он смог самостоятельно обеспечивать свою семью. Пока юноша подрабатывает репетитором по японскому языку. По словам звездной мамы, за один урок Архип получает пять тысяч рублей.

«Сейчас он планирует снять квартиру», — делится Наташа.

Королева уверяет, что они с Сергеем готовы во всем помогать сыну. А когда поймут, что Архип созрел для брака, то встретят его невесту с распростертыми объятиями.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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