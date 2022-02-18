Валерий Леонтьев ответил на сравнение с солистом группы Maneskin

Несколько месяцев назад СМИ облетела новость, что 72-летний Валерий Леонтьев заразился коронавирусной инфекцией. Музыкант заболел после недавней операции на глазах и коленных суставах. Он попал в больницу, но справился с тяжелым недугом.

«Я быстро выздоровел, потому что у меня была прививка. Я сначала даже не заметил, а когда сделал ПЦР тест для вылета заграницу, то он показал положительный результат. За три дня меня привели в порядок, и я был свободен», — рассказывает артист.

Певец быстро вернулся в строй и посетил несколько мероприятий. Поклонники и журналисты отметили, что Валерий Яковлевич выглядит помолодевшим. Многие обратили внимание на его физическую форму.

«Я просто слежу за своим весом. Стараюсь, чтобы он был не больше 78 килограммов», — говорит звезда.

По словам исполнителя, подтянутое тело досталось ему не просто так. Он много лет занимается спортом и тщательно следит за своим питанием.

«Как только расслабляешься, все начинает округляться. Становишься пончиком», — смеется Валерий.

Поклонники понимают, что сексуальные концертные наряды артиста не рассчитаны на лишние килограммы.

«Нужно быть аккуратнее с алкоголем, картошкой и тортами», — отмечает певец.

Леонтьев признается, что иногда забывает о диетах и балует себя вкусной едой.

«Бывают моменты, когда я плюю на всех и позволяю себе пельмени. Обязательно с майонезом, маслом и перцем», — делится исполнитель.

Артист не переживает из-за небольших слабостей, ведь во время концерта чувствует себя словно в спортзале. Горячие танцы музыканта можно сравнить с кардио тренировкой. По словам мужчины, он так выкладывается перед зрителями, что дома мечтает только об одном.

«Главное – лечь», — смеется артист.

Валерий Яковлевич любит отдыхать в Америке, куда прилетает к своей супруге Людмиле. Там у него есть бассейн, пляж и удобный лежак. Но певец признается, что пока не планирует завершать карьеру. Он не представляет свою жизнь без сцены и хочет радовать фанатов своим творчеством. Недавно знаменитость выпустил новую песню, а скоро планирует очередное шоу.

«Надеюсь, что будет что-то драматическое и пробирающее до мозга костей», — делится звезда.

Поклонники с нетерпением ждут, чтобы увидеть, какие наряды выберет исполнитель для выступлений. Леонтьев много лет будоражит общественность своими концертными костюмами. В его гардеробе есть майки-сетки и кожаные штаны. Валерий Яковлевич признается, что любит покупать одежду, но не терпит, когда ее слишком много. Мужчина с легкостью избавляется от раритетных вещей.

«Я коплю одежду до тех пор, пока она не начнет мне мешать. Лишние вещи сдавливают мое жизненное пространство, поэтому я их раздаю или уничтожаю», — заявляет музыкант.

Фанаты шутят, что солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид с радостью бы принял что-нибудь из гардероба российской звезды. В соцсетях давно сравнивают стиль победителя конкурса «Евровидение» и Леонтьева. Скандальный рокер тоже любит удивлять публику.

«Валерочка один такой на весь мир. Многие хотят быть на него похожими. Он очень неординарный и стильный», — говорит пародист Александр Песков.

«Валерий Леонтьев – легендарная личность. Если его копируют, то это прекрасно», — уверена певица Анжелика Агурбаш.

«Это значит, что я продолжаюсь. Так что все хорошо», — отвечает поп-исполнитель.

Артист уверен, что цифры в паспорте ничего не значат. Самое главное, что Леонтьев не стареет душой и готов удивлять поклонников.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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