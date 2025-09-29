Россия впервые принимает участие в Eurasian Film Market

Россия впервые принимает участие в крупнейшем кинорынке Центральной Азии — Eurasian Film Market (Казахстан, Алматы). На объединённом российском стенде будут представлены 10 компаний и более 30 проектов, охватывающих весь спектр жанров современной кинопродукции. Байерам будут представлены драматические и мелодраматические истории, остросюжетные боевики и триллеры, детективные и исторические фильмы, приключения, семейная анимация, документальные ленты и проекты с социальным посылом. Такое разнообразие жанров отражает богатство и многогранность российского кино и демонстрирует готовность индустрии к международному сотрудничеству.

Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации:

«Вопрос об участии России в Eurasian Film Market поднимался в ходе моего визита в Республику Казахстан в мае текущего года, и я рада видеть, как эта инициатива воплощается в реальные шаги. Российско-казахстанское сотрудничество в сфере кино всегда отличалось особой динамикой и взаимной поддержкой, и объединённый российский стенд на крупнейшем кинорынке Центральной Азии станет новым важным этапом этого взаимодействия. Уверена, что участие российских компаний и проектов позволит не только укрепить профессиональные связи, но и откроет новые возможности для культурного обмена со всеми странами региона».

Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО:

«Мы рады впервые представить объединённый стенд России на казахстанском кинорынке. Россию, Казахстан и другие страны СНГ связывают тесные экономические, политические и культурные связи, и мы уверены, что участие в Eurasian Film Market станет шагом к их дальнейшему укреплению. Российское кино, которое мы привезли, разнообразно по жанрам и тематикам: от драм и триллеров до анимации и документальных проектов. Оно сочетает в себе вечные ценности и современные творческие подходы. Мы рассчитываем, что международное профессиональное сообщество по достоинству оценит потенциал этих проектов и увидит в них возможности как для культурного обмена, так и для успешного коммерческого продвижения».

Eurasian Film Market — крупнейший в Центральной Азии международный кинорынок, ежегодно собирающий представителей индустрии со всего мира. Его цель — расширять возможности сотрудничества между странами СНГ и мировым кинобизнесом, при особом внимании к развитию кино Центральной Азии. В этом году участие принимают более 250 компаний, представлено свыше 200 фильмов региона, запланировано 13 презентаций эксклюзивного контента и сервисов. Деловая программа включает круглые столы, презентации национальных киноиндустрий и технологий, а также обсуждение закупочных и маркетинговых стратегий.

Представители РОСКИНО и другие спикеры от объединённого стенда Russian Content Worldwide примут участие в круглом столе «Ко-продукция как инструмент продвижения на международные рынки», где обсудят стратегии успешного производства и продвижения фильмов совместного производства.

Российский стенд: лидеры проката и хиты жанров

Российский стенд предложит байерам уникальный микс кинопроектов: от проверенных лидеров проката до перспективных премьер, которые только готовятся к встрече со зрителем. Среди фильмов, уже завоевавших любовь аудитории, — приключенческое фэнтези «Финист. Первый богатырь» (RED TEMP MEDIA), где гордый богатырь открывает для себя, что один в поле не воин. Детективный блокбастер «Красный шелк» (Art Pictures Distribution; Россия–Китай), премьера которого недавно состоялась в Китае, продолжает набирать международный резонанс. Особое внимание вызывает выход второй части любимой зрителями франшизы — «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» (Central Partnership), это продолжение ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», ставшей настоящим хитом проката.

Драмы, мелодрамы и остросюжетное кино

Для любителей эмоционально насыщенных историй будут представлены драмы и мелодрамы. В их числе сериал «Бумеранг» (Art Pictures Distribution) о любви и трудном выборе, «Легенды наших предков» (Art Pictures Distribution) — фэнтези о путешествии в таёжные края ради спасения фантастических существ, а также «День рождения Сидни Люмета» (Rock Films) — победитель 33-го фестиваля российского кино «Окно в Европу», автобиографическая история подростка, который, несмотря на утраты и семейные конфликты, упорно стремится осуществить свою мечту стать режиссёром.

Поклонников напряжённого действия и неожиданных поворотов привлечёт криминальная драма «Дети Перемен» (RED TEMP MEDIA) и психологический триллер «Вниз» (Central Partnership), демонстрирующий, как легко стать жертвой безумца в замкнутом пространстве.

Среди проектов, ещё готовящихся к прокату, художественная драма «О рыбах» (Rock Films) о девушке, которая, узнав о смертельном диагнозе, отправляется на север в поисках отца.

Фильмы совместного производства

Отдельное внимание на кинорынке уделяется фильмам совместного производства, которые соединяют культурные коды разных стран и находят отклик у международной аудитории. Международное признание уже получила драма «Ласточка» (Creative Studio Stella; Россия–Казахстан–Италия), отмеченная наградами на фестивалях. Семейная картина «Жемчуг» (Pan-Atlantic Studio; Россия–Индия) выделяется тёплым социально значимым посылом. Среди предстоящих премьер военная драма «Альпийская баллада» (Pan-Atlantic Studio; Россия–Сербия), работа над которой активно продолжается, а также остросюжетный боевик «Тропа гнева (Тишина в горах)» (Lendoc film studio; Россия–Таджикистан), где отставной пограничник возвращается на службу, чтобы спасти дочь и встретиться с призраками прошлого.

Документальное кино

Документальные фильмы раскрывают богатое культурное наследие России и малоизвестные страницы истории. Музыкальный биографический фильм «Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк» (ООО «Продюсерский центр ФПРК») рассказывает о ключевых панк-группах Иркутска и Бурятии, а проект «Россия — пути времени» (ООО «Продюсерский центр ФПРК») переносит зрителей в путешествие через миллионы лет — от тайги до Балтики, следуя за исчезнувшими животными и древними морскими монстрами. Исторический документальный фильм «Император без империи. Трон на штыках» (RUSSIA TELEVISION AND RADIO / SOVTELEXPORT) рассказывает о малоизвестных страницах истории Маньчжоу-го и японской оккупации, а «Харама (Жители святых мест)» (ООО «Продюсерский центр ФПРК») знакомит с сакральными якутскими территориями и людьми, сохраняющими наследие предков.

Анимация и семейные проекты

Анимация остаётся настоящей гордостью российского кино и продолжает радовать зрителей всех возрастов. На стенде будут представлены уже полюбившиеся проекты — «Доктор Динозавров» (Central Partnership), «Три Кота. Зимние каникулы» (Art Pictures Distribution) и мультсериалы «Шушумагия», «Дракошия», «Тикабо», «Живой гараж» (YARKO Animation Company). В числе ожидаемых премьер — трогательная семейная история «Чебурашка 2» (RED TEMP MEDIA), приключенческое «Пещеркино» (Pan-Atlantic Studio), футуристический анимационный сериал «Технолайк!» (YARKO Animation Company).

Сотрудничество России и Казахстана в сфере кино

Россию и Казахстан связывает давнее и крепкое сотрудничество в сфере кино. Только в этом году был реализован целый ряд совместных проектов. В мае в Астане прошёл Фестиваль российского кино, где казахстанские зрители могли увидеть некоторые фильмы, представленные на кинорынке. В августе в рамках Дней кино стран СНГ, организованных РОСКИНО при поддержке Минкультуры России совместно с Lendoc film studio, российским зрителям был показан фильм «Рассвет великой степи» (реж. Акан Сатаев, Казахстан, 2022) — историческая эпопея о становлении Казахского ханства при Касым-хане. Также в августе Казахстан присоединился к 10-й юбилейной всероссийской акции «Ночь кино 2025», в рамках которой показы прошли во всех 89 субъектах Российской Федерации и в 37 странах мира на более чем 5 000 площадок.