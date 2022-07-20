Смешарики и Малышарики станут гостями VK Fest в Санкт-Петербурге

23 и 24 июля герои анимационных сериалов ГК «Рики» — Смешарики и Малышарики станут гостями масштабного open-air фестиваля VK Fest. Мероприятие пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В течение двух дней площадка фестиваля станет сосредоточением популярных музыкантов, исполнителей и блогеров.

Для гостей фестиваля ГК «Рики» и организаторы подготовили встречу с любимыми Смешариками. В программе предусмотрены: уютная лаундж-зона, оборудованная шезлонгами, где можно погрузиться в атмосферу летнего отдыха, полистать красочный журнал про приключения героев Ромашковой долины, послушать познавательные подкасты. Кроме того, все желающие смогут украсить себя переводными тату и блестками, получить в подарок яркий брендированный шарик, посетить вечеринку мыльных пузырей, посмотреть мультфильмы и выступление актеров Театра-студии «Смешарики», сделать запоминающиеся фото и поучаствовать в призовых конкурсах.

А для самых маленьких на фестивале будет оборудован шатер «Комната мамы и Малышарика». Здесь можно будет отдохнуть, покормить и переодеть кроху. Кроме того, мам и маленьких поклонников сериала «Малышарики» ждут призы и подарки.

VK Fest —популярный городской open-air в России. За семь лет существования фестиваль стал одним из самых главных событий лета не только в Санкт-Петербурге, но и в стране. Его программа объединяет актуальные тренды разных сфер: от музыки и блогинга до видеоигр и технологий. Фестиваль выступает за здоровый отдых и уделяет особое место спорту, образованию и благотворительности. В этом году фестиваль впервые пройдет одновременно в трех городах: Петребурге, Москве и Сочи.

Где? Санкт-Петербург, Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга

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