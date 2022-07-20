20 и 21 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет VIII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году на фестивале c джазовой программой выступит Денис Мацуев. Также зрителей ждут концерты бессменных хедлайнеров фестиваля – Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, «Симфоджаз братьев Ивановых» представит проект «От барокко до джаза», свои лучшие программы исполнят ValeriyStepanovAcousticQuartet, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, Джазовый оркестр Алексея Терентьева и многие другие. Специальными гостями фестиваля станут музыканты из Бразилии и Турции.

Четыре года подряд «Джазовые сезоны» входят в ТОП-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. В этом году событие посвящено празднованию 100-летия российского джаза и вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов и несколько тысяч зрителей.

«Для нас «Джазовые сезоны» – фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд.

Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, аллеи деревьев, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай», – отметил художественный руководитель фестиваля народный артист России Игорь Бутман.

Помимо насыщенной музыкальной программы – в общей сложности зрителей ждет 14 часов джазовой музыки, на фестивале будут организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные активности, маркет и многое другое.

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