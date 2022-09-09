Смешарики рассказали о самобытных традициях и обычаях якутов

7 сентября на официальном YouTube-канале проекта «Смешарики» появился новый эпизод «Балаган» из цикла «Азбука дружбы народов». Шестая по счету серия рассказывает о самобытных культурных традициях и обычаях якутов.

После очередной ссоры с Нюшей, расстроенный Бараш узнает от Кар-Карыча, что такое балаган и почему он так называется. Вдохновившись рассказом мудрого ворона, он сочиняет маленькую поэму, напомнив об еще одной красивой традиции северных народов.

С бережным отношением и пиететом к культуре коренного населения Якутии, создателям «Азбук» всего за несколько минут удалось наполнить сюжет национальным колоритом, благодаря удивительному звучанию олонхо – национальному эпическому фольклору, который в 2009 году был включен в список ЮНЕСКО как «нематериальное наследие человечества».

Авторское прочтение композиции «Кыыс Урсун», в исполнении профессиональной якутской артистки драматического театра и кино, при чуткой аранжировке художественного руководителя «Смешариков» Сергея Васильева, воссоздает аутентичную атмосферу, отсылающую к мифам эллинов и древних народов.

Цикл серий «Азбука дружбы народов со Смешариками», созданных в партнерстве ГК «Рики» и Президентского фонда культурных инициатив, направлен на повышение социальной грамотности и общего образовательного уровня у детей дошкольного и школьного возраста. Проект реализован при непосредственном участии профессионального культуролога и этнографа.

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