Морские водоросли Арктики, останки времен ВОВ и аланские музыкальные инструменты – что снимали конкурсанты ФПРК в августе

Конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее» стал одним из первых проектов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), учреждённый Союзом кинематографистов РФ в феврале 2022 года. Приём заявок осуществлялся в марте и апреле, работы документалистов из 76 регионов страны оценивали эксперты в области кино и телевидения. В их числе – кинорежиссёр Владимир Эйснер, обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина, режиссёр Службы документальных фильмов ГТК «ТК “Россия”» Светлана Музыченко (Зонова), продюсер Филипп Кудряшов, программный директор Центра документального кино Мария Готлиб, кинооператор Ирина Шаталова.

В результате были отобраны 10 киноальманахов и 50 короткометражных фильмов, которые получили финансирование и продюсерское сопровождение. Ранее мы рассказывали о проектах, снятых в мае, июне и июле, в данном материале перечисляем фильмы, съемки которых проходили в августе 2022 года.

В Пермском крае началась реализация проекта под рабочим названием «Такая жизнь». Героиня фильма – озорная и энергичная девочка Лиза. Ей шесть лет и она наслаждается беззаботностью детства и тёплым летом в небольшом селе Кын. Глазами ребёнка зритель увидит, как некогда пустующее село обретает новую жизнь и переходит «в стадию бурной туристической эпохи», словно сама героиня, которую совсем скоро ждёт взрослая, ещё неведомая ей жизнь.

В минувшем месяце в Ростовской области проходили съёмки документального проекта «Казачья каша» о крупном винодельческом центре в России. Долина Дона – одно из основных мест в России, наряду с Дагестаном и Крымом, имеющее древние традиции виноградарства и виноделия. Признаком древности является наличие автохтонных (произрастающих только в указанном месте) сортов винограда. После десятилетий упадка в Ростовской области начинается процесс возрождения традиционных казачьих винодельческих практик и традиций. Документальный фильм «Казачья чаша» рассказывает о виноделии у казаков, об истории появления виноградной лозы на Дону, о значении и роли винограда и вина в культуре региона.

В Мурманской области проходили съемки дока «Свет за краем» о создании арт-объектов в естественной среде. Это история о трёх друзьях, которые на собственные средства решили воплотить в жизнь масштабный проект на северной территории. С помощью световых решений, инсталляций, звуковой атмосферы, сети лабиринтов пешеходных маршрутов и локаций они создают уникальный арт-парк «Таинственный лес», который расположился у подножия Хибин, между Кировском и Апатитами. Каждый год арт-парк привлекает внимание художников-инсталляторов из разных стран, жителей Заполярья, а также туристов из других регионов.

Почему это место так притягательно? Ответы на эти вопросы ищут брат и сестра: девятилетний Артем и четырнадцатилетняя Вéсна, которые отправляются в экспедицию на Кольский полуостров.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области снимался проект «Трогательные технологии». Главный герой фильма – молодой предприниматель Фёдор. Он продает свой ресторанный бизнес, чтобы создать устройство для общения людей с нарушениями органов слуха и зрения, но сталкивается с непониманием и нежеланием внедрять инновацию в устоявшуюся систему общения с помощью тактильных карточек. Упорство Федора и его воля к победе приводят к признанию этих устройств на международном уровне.

В августе кинокомпания «Студия ЦЕНТР» начала работу над фильмом «Кокколито. Танцующие над бездной». Костяк съёмочной группы составили молодые кинематографисты, тесно сотрудничающие с Институтом океанологии РАН (Москва) и Музеем Мирового океана (Калининград).

Режиссёр фильма Владимир Марин известен картинами о живой природе: «Краткое пособие по воспитанию дельфинов», «Одиссея миров», «Сто шкур неубитых медведей», «Тайна белого беглеца», «Несейка. Младшая дочь», «Птицы Мирослава», «Как приручить медведя» и многие другие его работы стали лауреатами различных кинофестивалей.

По мнению авторов, попробовать увидеть мир Арктики иначе – задача интересная и непростая. В центре истории – микроводоросль с трудно произносимым названием «кокколитофорида». Удивление при встрече с этим необыкновенным явлением во время арктических походов и стало отправной точкой для создания фильма.

Практическую часть исследования составляет большая научная экспедиция на легендарном научном корабле «Академик Мстислав Келдыш».

В Новосибирске завершились съемки документальной картины «Мир Ольги» о творческом подвиге сибирской девушки с ограниченными возможностями. Главная героиня фильма – Ольга Стволова – с девяти лет передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на серьезные ограничения и препятствия, с которыми она сталкивается каждый день, девушке удалось поставить пластический перфоманс и добиться успехов. Ольга смогла не только погрузиться в актерскую профессию, но и собрать целое сообщество вокруг идеи инклюзивного театра.

Интересен проект «Чудомобиль детям», который снимался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выпускник театральной академии Бека получает президентскую стипендию и тратит ее на автомобиль ВАЗ-2106, чтобы приехать на нем на выпускной. Главный герой даже не предполагает, что силами его друзей этот автомобиль превратится в кабриолет, который станет игровой площадкой благотворительного спектакля для детей из хосписов, интернатов и инклюзивных организаций. Важно отметить, что идея создания фильма зародилась благодаря благотворительному проекту с одноименным названием.

В Красноярске в минувшем месяце стартовали съемки проекта с рабочим названием «Сибирский цех: современное искусство». Фильм рассказывает о том, как региональный Музей В.И. Ленина стал всемирно известным Музейным центром «Площадь Мира». Посмотрев картину, зритель узнает, кто стоял у истоков его создания, о современных художниках, о том, какое значение имеет центр для региона и в каком направлении развивается современное искусство.

По словам режиссера Владимира Ботурова, «несмотря на многие стереотипы о Сибири, как о регионе природном и промышленном», в Красноярске появились уникальные для страны направления в искусстве, основы которого заложил Музейный центр еще в 90-е годы.

В четырех российских городах проходили съёмки документального фильма «Профессия: рабочий». Главные герои картины – люди рабочих специальностей. Особое внимание здесь уделяется именно молодёжи – тем, кто осознанно выбрал для себя эту профессию. Все они – «состоявшиеся профессионалы, с достоинством и пониманием своей значимости, настоящие, без рефлексии вечно определяющихся сверстников». Именно такой образ человека труда создается всей творческой командой.

В фильме будет проанализирована ещё одна важная тема: роль градообразующего предприятия в жизни людей. По мнению автора сценария и режиссера картины Валерия Шеховцова, «для многих российских городов сохранение профессии “рабочий” – условие выживания населения этого города».

В Республике Коми завершились съемки проекта «Коми Ми» московской студии «КосмосфильМ». Это история о молодежном центре в Сыктывкаре, которым год назад начала руководить Светлана Макарова. Вернувшись из Санкт-Петербурга на Родину, ей удалось собрать вокруг себя удивительную команду молодых людей, которые по-настоящему влюблены в коми-культуру. Этноблогер Генрих Немчинов и музыкант Владимир Трошев снимают клипы на современные коми-песни, исполняют их в трамваях, а еще путешествуют по республике и создают видеоролики, популяризующие культуру народов, её населяющих.

Авторы фильма уверены, что эта история способна вдохновить многих людей в России на то, чтобы по-настоящему полюбить свой регион и попробовать что-нибудь для него сделать.

В Мурманской области завершился летний период съемок проекта «На границе». Фильм посвящен теме сохранения памяти важных исторических событий в заполярном населенном пункте Лиинахамари. Художник из поселка Никель Владимир Зубаиров вместе с офицером в отставке Андреем Соколовым, который курирует сохранность памятников в Лиинахамари, начали работу по восстановлению отдельных монументов.

Лиинахамари – это закрытый населенный пункт в Печенгском районе Мурманской области – маленький посёлок с большой историей и бесконечными остатками немецких фортификаций на окружающих полуостровах. Именно здесь в октябре 1944 года был высажен советский морской десант, который занял ключевые позиции и решил исход изнурительной северной борьбы. По словам режиссера Дарьи Хреновой, ей посчастливилось встретить тех людей, для которых восстановление памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, стало смыслом жизни. Они своими руками откапывают разбитые памятники, реставрируют их, красят и ставят на место.

«За полярным кругом, где стоят единичные храмы, эти памятники, по сути, стали святынями», – поделилась режиссер.

В минувшем месяце также завершились летние съемки документальной картины «Почтальон». Героиня фильма Алена Алеева живёт в башкирской глубинке. Она работает почтальоном, обслуживает деревни, многие из которых не отмечены на карте. Дороги в этих краях есть не везде, поэтому добраться до жителей, чтобы привезти им письма, посылки и прочую корреспонденцию, можно только по реке Уфе или Павловскому водохранилищу. Вода – единственная дорога, которая связывает деревушки, расположенные поблизости. Летом героиня добирается до них на моторной лодке, а зимой на снегоходе «Буран» по льду и снегу. Помимо почты по просьбе жителей она доставляет им продукты и предметы первой необходимости.

По словам автора сценария Магафура Тимербулатова, основная идея фильма заключается в том, чтобы рассказать о героине, как о человеке, который является единственной ниточкой, связывающей сельских жителей с «большим» миром.

В начале августа в Северной Осетии начались съёмки проекта «Заур и музыка». Документальный фильм рассказывает о преподавателе музыки Зауре Демееве. В родном селе он открыл мастерскую по изготовлению осетинских национальных музыкальных инструментов и стал обучать детей игре на них. Сегодня у Заура десяток учеников и целый ансамбль «Фарн», с которым он гастролирует в соседние сёла и республики. Ребята исполняют песни на аланском языке, который во многих семьях уже начали забывать. Режиссер картины Алексей Кобылков отмечает, что ансамбль и школа держатся на его энтузиазме, и именно благодаря Зауру дети остаются учиться в селе.

Напомним, что одним из первых проектов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Союза кинематографистов РФ, учреждённого в начале текущего года, стал конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее». Призовой фонд составил 150 миллионов рублей, 50% из которых направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90минут, 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

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