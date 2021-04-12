Коллекция декоративно-прикладного искусства из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина будет представлена в залах музея

Паб­ло Пикассо, Анри Матисс, Морис Дени и Фер­нан Леже – фран­цуз­ские име­на, свя­зан­ные в нашем созна­нии с живо­пи­сью, гра­фи­кой или иллю­стра­тив­ной дея­тель­но­стью. Одна­ко, не ими одни­ми жили и тво­ри­ли фран­цу­зы пер­вой тре­ти и поло­ви­ны про­шло­го сто­ле­тия. ГМИИ им. А.С. Пуш­ки­на пред­став­ля­ет пред­ме­ты кера­ми­ки, шпа­лер­но­го и тек­стиль­но­го искус­ства вре­мен эпо­хи ар-деко.

Паб­ло Пикассо (1881–1973) – вели­кий испа­нец XX-го века – извест­ный нам не толь­ко по анти­фа­шист­ской «Гер­ни­ке» и «Ави­ньон­ским деви­цам», но и кера­ми­че­ской мастер­ской в Вал­ло­ри­се – Фран­цуз­ской Ривье­ре, цен­тре про­из­вод­ства кера­ми­ки еще с нача­ла XIX-го века. В мастер­ской «Маду­ра» Пикассо созда­вал деко­ра­тив­ные тарел­ки, кув­ши­ны, фигур­ки животных.

Менее извест­ны рос­сий­ско­му посе­ти­те­лю шпа­ле­ры Жана Люр­са (1892–1966) – худож­ни­ка и кера­ми­ста, при­дав­ше­го шпа­ле­ре новую жизнь. Шпа­лер­ное искус­ство Люр­са ста­ло выпук­лым и объ­ем­ным, учи­ты­вая спе­ци­фи­ку пред­ла­га­е­мо­го материала.

Морис Дени (1870–1943) – фран­цуз­ский сим­во­лист в живо­пи­си и бака­лавр фило­со­фии. Его тво­ре­ния вос­хо­дят не толь­ко к кар­ти­нам, но и к моза­ич­ным вит­ра­жам, рос­пи­си теат­ра на Ели­сей­ских полях, а так­же изу­че­нию инте­рьер­но­го искус­ства. Впо­след­ствии зна­ния в дан­ной обла­сти помог­ли Дени создать серию пан­но «Исто­рия Пси­хеи» для кон­церт­но­го зала особ­ня­ка Ива­на Моро­зо­ва в Москве. В 1932 году худож­ник был удо­сто­ен зва­ния ака­де­ми­ка живо­пи­си, а через 11 лет его пол­но­кров­ная жизнь закон­чи­лась под коле­са­ми грузовика.

Все­го в залах Гале­реи искус­ства стран Евро­пы и Аме­ри­ки XIX-XX веков будет пред­став­ле­но более 70 работ.

Выстав­ка «Не живо­пись. Деко­ра­тив­но-при­клад­ное искус­ство из кол­лек­ции ГМИИ им. А.С. Пуш­ки­на» будет рабо­тать с 20 апре­ля по 20 июня 2021 года.

Текст под­го­то­ви­ла Мари­на АБРАМОВА при исполь­зо­ва­нии мате­ри­а­лов ГМИИ им. А.С. Пушкина

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