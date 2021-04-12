Коллекция декоративно-прикладного искусства из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина будет представлена в залах музея

Пабло Пикассо, Анри Матисс, Морис Дени и Фернан Леже – французские имена, связанные в нашем сознании с живописью, графикой или иллюстративной деятельностью. Однако, не ими одними жили и творили французы первой трети и половины прошлого столетия. ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет предметы керамики, шпалерного и текстильного искусства времен эпохи ар-деко.
Пабло Пикассо (1881–1973) – великий испанец XX-го века – известный нам не только по антифашистской «Гернике» и «Авиньонским девицам», но и керамической мастерской в Валлорисе – Французской Ривьере, центре производства керамики еще с начала XIX-го века. В мастерской «Мадура» Пикассо создавал декоративные тарелки, кувшины, фигурки животных.
Менее известны российскому посетителю шпалеры Жана Люрса (1892–1966) – художника и керамиста, придавшего шпалере новую жизнь. Шпалерное искусство Люрса стало выпуклым и объемным, учитывая специфику предлагаемого материала.
Морис Дени (1870–1943) – французский символист в живописи и бакалавр философии. Его творения восходят не только к картинам, но и к мозаичным витражам, росписи театра на Елисейских полях, а также изучению интерьерного искусства. Впоследствии знания в данной области помогли Дени создать серию панно «История Психеи» для концертного зала особняка Ивана Морозова в Москве. В 1932 году художник был удостоен звания академика живописи, а через 11 лет его полнокровная жизнь закончилась под колесами грузовика.
Всего в залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков будет представлено более 70 работ.
Выставка «Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» будет работать с 20 апреля по 20 июня 2021 года.
Текст подготовила Марина АБРАМОВА при использовании материалов ГМИИ им. А.С. ПушкинаОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.