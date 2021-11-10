Выставка, посвященная творчеству московских художников «За фасадом эпохи» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева совместно с Галеев-Галереей представляет выставочный проект «За фасадом эпохи», посвященный московским художникам, творческий расцвет которых пришелся на переломные для советской культуры 1920-е – 1930-е годы. Мастера независимого искусства – Лев Аронов, Анатолий Гусятинский, Лев Зевин, Мария Ильф-Тарасенко, Георгий Павильонов, Николай Прокошев, Иван и Надежда Свешниковы, Роман Семашкевич, Лидия Хромова, Антон Чирков, Константин Эдельштейн, Сергей Эйгес и другие. Это люди очень разного социального происхождения, ушедшие молодыми или в расцвете творческих сил, искавшие свой путь, манеру и темы, но не вписавшиеся в официальный советский дискурс. Их истории и судьбы тесно переплетаются между собой, образуя определенную социальную сеть того времени.

Лев Аронов. Материнство. 1938. Холст, масло, 62х80 см

Борис Голополосов. Бригада рыбаков. 1932. Холст, масло, 684х915 см

Николай Прокошев. Комната художника. 1935. Холст, масло, 895х995 см

Роман Семашкевич. Возвращение стада. 1929-1930. Фанера, масло, 52х80 см

Антон Чирков. Автопортрет с Евангелием. 1942. Холст, масло, 69х89 см

Группа этих художников неоднородна, её можно разделить по времени начала творческой деятельности на «старших» и «младших». В тридцатые годы катастрофически сузилась возможность участия в публичной художественной жизни и выставках «старших» художников, среди которых Борис Голополосов, Александр Глускин, Лев Зевин, Александр Китаев, Ева Левина-Розенгольц, Антонина Софронова, Михаил Ранков, Константин Чеботарев, Антон Чирков. Они не смирились с идеологическими изменениями и остались странными скрытыми «савонаролами» и «злобствующими эстетами», рискующими изображать события «как было», а не «как надо». У «младших» художников почти не было опыта участия в объединениях и группах. Из-за отсутствия возможности работать публично в «мелкобуржуазных» и «попутнических» жанрах и стилях они занимались станковой живописью «в стол», а на жизнь зарабатывали преподаванием, монументальной живописью, декоративным оформлением зданий и улиц.

Взгляд художников внутрь себя, рефлексия через поиск ракурса, формы, колористического решения – всё это сделало такое искусство непригодным для пропаганды советского строя, когда «жить стало лучше, жить стало веселее». Их творчество, в котором синтезируется влияние различных художественных школ, начиная от искусства Возрождения и до современных стилей и направлений, характеризуется полифонией взглядов, методов и жанров. Поэтому наследие «зафасадных» мастеров интересно показать не биографически, а эстетически – через поиск стиля, темы, манеры письма, цвета, восприятие времени и себя в нем.

Живописные и графические работы представленных художников бережно хранятся у наследников и в частных собраниях Москвы, а также в коллекциях крупных художественных музеев России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Саратов, Ярославль, Киров и др.) и ближнего зарубежья (Нукус, Тбилиси, Сухуми, Бишкек). Воспоминания наследников, истории об отдельных произведениях, рассказы о непростой и порой трагической судьбе картин и их создателей, приоткрывают «забытое» искусство, которое долгое время хранилось вдали от посторонних взглядов.

Выставка работает с 17 ноября по 26 декабря 2021 года.

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