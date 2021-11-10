Выставка графики Виктора Апухтина «Встреча, изменившая мир» открывается в музее А.С. Пушкина

Выставка представляет собой серию графических размышлений о романе Ф.М. Достоевского «Идиот», наиболее полно выразившем его нравственно-философскую позицию в 1860-е годы. Автор этих работ, Виктор Олегович Апухтин, – график, живописец, книжный иллюстратор – родился в 1952 году в Ташкенте в семье искусствоведа О.К. Апухтина. В 1976 году закончил театрально-художественный институт им. А.Н. Островского; в 1977 был удостоен золотой медали и диплома I степени Академии Художеств CCCР и Министерства Культуры СССР; в 1981 вступил в Союз Художников СССР; участвовал в международных выставках.

В.О. Апухтин – виртуозный мастер с собственным, хорошо узнаваемым почерком, в совершенстве владеющий языком графического искусства. Его иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина («Евгений Онегин»), Ф.М. Достоевского («Идиот»), Омара Хайяма («Сборник притч Ходжи Насреддина. Великая улыбка Востока»), Габриэля Маркеса («Сто лет одиночества»), М. Сервантеса («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» интересны как трактовкой образов и событий, так и выразительной формой.

Работы В.О. Апухтина хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, в Государственном музее А.С. Пушкина, в Государственном музее Востока, в частных собраниях США, Бельгии, Италии, Японии, Германии, Индии, Израиля, Бразилии.

Тридцать два графических листа воплотили галерею образов Достоевского. Понять замысел художника помогают его комментарии, в которых он изложил свою трактовку идейно-образной структуры романа.

Выставка работает с 12 ноября по 19 декабря 2021 года.

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