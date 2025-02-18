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«Сними свою любовь». В Москве прошло заседание Клуба короткого метра SHOT TV

editor
By editor
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Встреча с клипмейкером Славой Кулешовым. Ведущий вечера — актер, креативный продюсер SHOT TV Константин Сотсков
Встреча с клипмейкером Славой Кулешовым. Ведущий вечера — актер, креативный продюсер SHOT TV Константин Сотсков

12 февраля в Москве прошло первое в 2025-м заседание Клуба короткого метра SHOT TV. Встречи Клуба уже традиционно проводятся в центре столицы, в гостеприимном и уютном клубе «Высоцкий». Нынешнее заседание, в этот раз приуроченное ко Дню влюбленных и получившее название «Сними свою любовь», уже четвертое по счету. Все подобранные редакцией SHOT TV для показа короткометражки затрагивали волнительную тему любви и отношений, да и премьера фильма Сёмена Шомина «Внимание!» пришлась как нельзя более кстати.

До того как объявить о премьере, на сцену пригласили молодого, но уже завоевавшего известность клипмейкера Славу Кулешова. В качестве оператора и режиссера он работал над музыкальными видеоклипами таких исполнителей, как «Три Дня Дождя», Тося Чайкина, Mirele. Помимо гостей Клуба, вопросы клипмейкеру задали Михаил Макаренков и Андрей Комаров. Оба представители «старой» школы, тяжеловесы советского и российского телевидения. Первый из них — фотограф, клипмейкер, сотрудничавший с Аллой Пугачевой, Игорем Тальковым, Вячеславом Добрыниным, группами «Альянс», «Моральный кодекс», «Рондо»; автор сюжетов «Утренней почты», создатель программы «Экспресс-камера»; работал над «Рождественскими встречами», «Аэротикой», «Новым годом на РТР» и другими телепередачами. Второй — создатель программы «Музыкальный лифт», клипмейкер, кинорежиссер, работавший с «Машиной времени», Софией Ротару, «Черным кофе», «Браво» и многими другими артистами.

Премьерная 24-минутная кинолента «Внимание!» — дебютная работа Семёна Шомина в кинорежиссуре. Ученик Леонида Хейфеца и выпускник ГИТИСа, в настоящее время актер служит в театре «Современник». «Внимание!», главные роли в котором исполнили сам Семён, Светлана Иванова и Алена Бабенко, не только пропускает зрителя в закулисье небольшого театра, вынужденного отрабатывать госзаказ и ставить новогодний спектакль для детей, но и знакомит с артистом, находящимся в творческом кризисе и пытающимся выкарабкаться из той ямы, куда его загоняют обстоятельства. Театр вот-вот разрушит и профессиональную карьеру, и отношения с женой. По словам автора фильма, это, скорее, универсальная история, показывающая, к каким последствиям может привести личностный кризис.

Завершилась встреча вручением призов зрителям, задавшим самые интересные вопросы, и показом нескольких короткометражек от кинематографистов из Австралии, Франции и США.

Андрей Комаров
Андрей Комаров
Михаил Макаренков
Михаил Макаренков
Беседа с Семёном Шоминым
Беседа с Семёном Шоминым
Премьера фильма «Внимание!» Семёна Шомина
Премьера фильма «Внимание!» Семёна Шомина
Гости Клуба короткого метра SHOT TV
Гости Клуба короткого метра SHOT TV
Вручение призов за лучшие вопросы вечера
Вручение призов за лучшие вопросы вечера

Фото © Денис БЫКАДОРОВ

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