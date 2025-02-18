«Сними свою любовь». В Москве прошло заседание Клуба короткого метра SHOT TV

12 февраля в Москве прошло первое в 2025-м заседание Клуба короткого метра SHOT TV. Встречи Клуба уже традиционно проводятся в центре столицы, в гостеприимном и уютном клубе «Высоцкий». Нынешнее заседание, в этот раз приуроченное ко Дню влюбленных и получившее название «Сними свою любовь», уже четвертое по счету. Все подобранные редакцией SHOT TV для показа короткометражки затрагивали волнительную тему любви и отношений, да и премьера фильма Сёмена Шомина «Внимание!» пришлась как нельзя более кстати.

До того как объявить о премьере, на сцену пригласили молодого, но уже завоевавшего известность клипмейкера Славу Кулешова. В качестве оператора и режиссера он работал над музыкальными видеоклипами таких исполнителей, как «Три Дня Дождя», Тося Чайкина, Mirele. Помимо гостей Клуба, вопросы клипмейкеру задали Михаил Макаренков и Андрей Комаров. Оба представители «старой» школы, тяжеловесы советского и российского телевидения. Первый из них — фотограф, клипмейкер, сотрудничавший с Аллой Пугачевой, Игорем Тальковым, Вячеславом Добрыниным, группами «Альянс», «Моральный кодекс», «Рондо»; автор сюжетов «Утренней почты», создатель программы «Экспресс-камера»; работал над «Рождественскими встречами», «Аэротикой», «Новым годом на РТР» и другими телепередачами. Второй — создатель программы «Музыкальный лифт», клипмейкер, кинорежиссер, работавший с «Машиной времени», Софией Ротару, «Черным кофе», «Браво» и многими другими артистами.

Премьерная 24-минутная кинолента «Внимание!» — дебютная работа Семёна Шомина в кинорежиссуре. Ученик Леонида Хейфеца и выпускник ГИТИСа, в настоящее время актер служит в театре «Современник». «Внимание!», главные роли в котором исполнили сам Семён, Светлана Иванова и Алена Бабенко, не только пропускает зрителя в закулисье небольшого театра, вынужденного отрабатывать госзаказ и ставить новогодний спектакль для детей, но и знакомит с артистом, находящимся в творческом кризисе и пытающимся выкарабкаться из той ямы, куда его загоняют обстоятельства. Театр вот-вот разрушит и профессиональную карьеру, и отношения с женой. По словам автора фильма, это, скорее, универсальная история, показывающая, к каким последствиям может привести личностный кризис.

Завершилась встреча вручением призов зрителям, задавшим самые интересные вопросы, и показом нескольких короткометражек от кинематографистов из Австралии, Франции и США.

Фото © Денис БЫКАДОРОВ