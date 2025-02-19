В РАХ представили выставку произведений Юрия Орлова

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Юрия Александровича Орлова. Ретроспективная экспозиция демонстрирует более 100 живописных полотен — от картин на темы отечественной истории и пейзажей до портретов и натюрмортов, максимально полно охватывая все этапы творческой жизни автора. Основная часть представленных в академических залах работ – из мастерской живописца, но также зрители увидят картины, созданные для Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Последовательно развивая в своем творчестве традиции отечественного искусства, впитывая достижения европейских мастеров, Юрий Орлов остаётся верен классической школе живописи. Эти качества позволяют считать его одним из интереснейших реалистов современной России, явлением безусловно неординарным. Автор получил классическое академическое образование — окончил Ставропольскую детскую художественную школу и Ставропольское художественное училище, затем стажировался в Творческой мастерской живописи Российской академии художеств под руководством академиков РАХ А.П. и С.П. Ткачевых.

Поколению художников, к которому принадлежит Юрий Александрович, суждено было пройти через эпоху глобальных перемен. С приходом 1990-х годов сложившиеся в отечественном искусстве новые эстетические ориентиры выдвинули на первый план немало имён. Но тем талантливым авторам, кто олицетворял молодёжную среду 1980-х и прогрессивные тенденции в российской живописи этого периода, был позитивно отмечен критикой, суждено было стать в XXI веке носителями классической школы, составляющей гордость российской культуры. На стыке столетий их творчество связало между собой две эпохи, соединив в единое целое отечественную классическую школу и решительные попытки привнести в современную живопись новые качества, осознание особой роли художника в жизни общества и высокой ответственности.

Юрий Орлов — живописец своеобразного творческого темперамента, сочетающий композиционный и колористический дар с особым чувством пластики и профессиональным мастерством. Он широко известен сюжетно-тематическими произведениями: «Уехали», «Тупик», «Проигранная партия». Полотно «Крещение», где ему удалось запечатлеть гармонию и торжественность священнодействия, передать восторг, трепетность и любовь к человеку, было номинировано на Государственную премию РФ, а автор награжден Российской академией художеств медалью «Достойному».

Его пейзажи — тихие, камерные повествования о земной красоте, пронизанные любовью к русской природе. Даже в простом мотиве он умеет выявить тонкое поэтическое начало. В картинах «Торжок зимой» (2008), «Март в Суздале» (2012), «Ипатьевский монастырь» (2016) художник передает восторг перед удивительной гармонией православной архитектуры, ее формами, объемами, ритмами и соединения их с природой в единое целое.

С теплотой и нежностью написаны портреты жены, сыновей и друзей живописца. Сложный внутренний мир мастера раскрывает «Автопортрет» (2018), представленный на выставке. «Жизнь богата и разнообразна. Она сама преподносит ситуации, а они рождают темы. Поэтому пишу, что интересно и что волнует. Всё, что окружает меня: своих близких, знакомых, предметы, природу. Натюрморт прекрасен тем, что ты можешь расставить предметы по своему разумению или увидеть уже что-то новое, подсмотренное. Пейзаж удивителен непредсказуемостью: природа, освещение, состояние, время дня. Портрет интересен, прежде всего, типажом или личной симпатией. Картина — это, пожалуй, самое интересное. Она, как раз, и включает в себя все жанры», — считает автор.

Искусство живописца, проникнутое истинной любовью к Отечеству и патриотизмом, вселяет надежду, что связь поколений не прервется. Именно такие цели ставят перед собой мастера Студии художников имени В.В. Верещагина МВД России, где он работал с 1990 по 2020 год, и Студии военных художников имени М.Б. Грекова, в которой мастер трудится с 2020 года. Экспозиция, развернутая в анфиладе академических залов, позволит зрителю соприкоснуться с многогранным творчеством Юрия Орлова.

Текст подготовлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа, почетного члена РАХ Татьяны Ивановны Бойцовой