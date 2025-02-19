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В РАХ представили выставку произведений Юрия Орлова

editor
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Ю.А. Орлов. Победитель. 2023. Холст, масло. 90х140 см. Студия военных художников им. М.Б. Грекова
Ю.А. Орлов. Победитель. 2023. Холст, масло. 90х140 см. Студия военных художников им. М.Б. Грекова

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Юрия Александровича Орлова. Ретроспективная экспозиция демонстрирует более 100 живописных полотен — от картин на темы отечественной истории и пейзажей до портретов и натюрмортов, максимально полно охватывая все этапы творческой жизни автора. Основная часть представленных в академических залах работ – из мастерской живописца, но также зрители увидят картины, созданные для Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Ю.А. Орлов. Автопортрет. 2018. Холст, масло. 110х80 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. Автопортрет. 2018. Холст, масло. 110х80 см. Собственность автора

Последовательно развивая в своем творчестве традиции отечественного искусства, впитывая достижения европейских мастеров, Юрий Орлов остаётся верен классической школе живописи. Эти качества позволяют считать его одним из интереснейших реалистов современной России, явлением безусловно неординарным. Автор получил классическое академическое образование — окончил Ставропольскую детскую художественную школу и Ставропольское художественное училище, затем стажировался в Творческой мастерской живописи Российской академии художеств под руководством академиков РАХ А.П. и С.П. Ткачевых.

Поколению художников, к которому принадлежит Юрий Александрович, суждено было пройти через эпоху глобальных перемен. С приходом 1990-х годов сложившиеся в отечественном искусстве новые эстетические ориентиры выдвинули на первый план немало имён. Но тем талантливым авторам, кто олицетворял молодёжную среду 1980-х и прогрессивные тенденции в российской живописи этого периода, был позитивно отмечен критикой, суждено было стать в XXI веке носителями классической школы, составляющей гордость российской культуры. На стыке столетий их творчество связало между собой две эпохи, соединив в единое целое отечественную классическую школу и решительные попытки привнести в современную живопись новые качества, осознание особой роли художника в жизни общества и высокой ответственности.

Юрий Орлов — живописец своеобразного творческого темперамента, сочетающий композиционный и колористический дар с особым чувством пластики и профессиональным мастерством. Он широко известен сюжетно-тематическими произведениями: «Уехали», «Тупик», «Проигранная партия». Полотно «Крещение», где ему удалось запечатлеть гармонию и торжественность священнодействия, передать восторг, трепетность и любовь к человеку, было номинировано на Государственную премию РФ, а автор награжден Российской академией художеств медалью «Достойному».

Его пейзажи — тихие, камерные повествования о земной красоте, пронизанные любовью к русской природе. Даже в простом мотиве он умеет выявить тонкое поэтическое начало. В картинах «Торжок зимой» (2008), «Март в Суздале» (2012), «Ипатьевский монастырь» (2016) художник передает восторг перед удивительной гармонией православной архитектуры, ее формами, объемами, ритмами и соединения их с природой в единое целое.

С теплотой и нежностью написаны портреты жены, сыновей и друзей живописца. Сложный внутренний мир мастера раскрывает «Автопортрет» (2018), представленный на выставке. «Жизнь богата и разнообразна. Она сама преподносит ситуации, а они рождают темы. Поэтому пишу, что интересно и что волнует. Всё, что окружает меня: своих близких, знакомых, предметы, природу. Натюрморт прекрасен тем, что ты можешь расставить предметы по своему разумению или увидеть уже что-то новое, подсмотренное. Пейзаж удивителен непредсказуемостью: природа, освещение, состояние, время дня. Портрет интересен, прежде всего, типажом или личной симпатией. Картина — это, пожалуй, самое интересное. Она, как раз, и включает в себя все жанры», — считает автор.

Искусство живописца, проникнутое истинной любовью к Отечеству и патриотизмом, вселяет надежду, что связь поколений не прервется. Именно такие цели ставят перед собой мастера Студии художников имени В.В. Верещагина МВД России, где он работал с 1990 по 2020 год, и Студии военных художников имени М.Б. Грекова, в которой мастер трудится с 2020 года. Экспозиция, развернутая в анфиладе академических залов, позволит зрителю соприкоснуться с многогранным творчеством Юрия Орлова.

Ю.А. Орлов. В Петровском. 2017. Холст, масло. 45х70 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. В Петровском. 2017. Холст, масло. 45х70 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. Крещение. 1997. Холст, масло. 155х200 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. Крещение. 1997. Холст, масло. 155х200 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. Март в Суздале. 2012. Холст, масло. 72,5х112,5 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. Март в Суздале. 2012. Холст, масло. 72,5х112,5 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. Оркестр. 2020. Холст, масло. 100х150 см. Студия военных художников им. М.Б. Грекова
Ю.А. Орлов. Оркестр. 2020. Холст, масло. 100х150 см. Студия военных художников им. М.Б. Грекова
Ю.А. Орлов. Усадьба. 2016-2017. Холст, масло. 100х170 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. Усадьба. 2016-2017. Холст, масло. 100х170 см. Собственность автора
Ю.А. Орлов. Чеканя шаг. 2021. Холст, масло. 130х190 см. Студия военных художников им. М.Б. Грекова
Ю.А. Орлов. Чеканя шаг. 2021. Холст, масло. 130х190 см. Студия военных художников им. М.Б. Грекова

Текст подготовлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа, почетного члена РАХ Татьяны Ивановны Бойцовой

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