Режиссер Евгения Громова выпускает спектакль «Оля+Сережа» по повести Юрия Трифонова «Другая жизнь»

13, 23 и 25 января 2022 года в Театре на Бронной пройдут предпремьерные показы нового спектакля Евгении Громовой «Оля+Сережа».

По словам режиссера, «Оля+Сережа» рассказывает о взаимоотношениях внутри семейной пары. Это история о нежности и любви: оглядываясь в прошлое вместе с героиней, мы наблюдаем, как два человека, однажды выбрав друг друга, проживают вместе целую жизнь.

«Мне было интересно, как человек анализирует прожитую жизнь, как оценивает свои поступки, как пытается себя простить», — размышляет Евгения Громова.

Спектакль поставлен по повести «Другая жизнь» советского прозаика Юрия Трифонова. В литературном мире он знаменит как мастер городской прозы — писал о судьбе интеллигенции в советское время. Повесть «Другая жизнь» на примере обычных житейских ситуаций поднимает сложные темы и внутренние переживания героев.

Роли исполняют: Ольга Лапшина и Иван Шабалтас.

Ближайшие показы 13, 23 и 25 января.

Фото – Евгения ГОРОБЕЦ

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