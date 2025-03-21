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Solangel представил новую коллекцию на Московской неделе моды

editor
By editor
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solangel - московская неделя моды

В этом году Solangel вновь блистает на Московской неделе моды, представляя свою свежую коллекцию.

Основная концепция коллекции — уникальное переосмысление русского стиля. Это изысканное сплетение традиционного русского кода с современными вечерними и повседневными образами, отражающими всю красоту и женственность.

Вдохновение для коллекции черпалось из оренбургского пухового платка, чья воздушность, нежность и легкость плетений покорили дизайнера Ирену Сопрано. Она долго искала идеальную текстуру кружева, способную гармонично сочетаться с кристаллами. ДНК бренда в этой коллекции раскрывается в новом свете, где все его элементы сплетаются в единое целое.

SOLANGEL — это уникальный бренд, специализирующийся на создании одежды из тканей, инкрустированных кристаллами. Он был основан Иреной Сопрано — талантливым модельером и предпринимателем, владелицей нескольких модных брендов и крупного производства одежды. Бренд выбирают такие звезды, как Jennifer Lopez, Beyonce, Lady Gaga, Paris Hilton, Ornella Muti и многие другие.

Эстетика SOL отражает внутреннюю свободу современной успешной женщины, которая, несмотря на свой сильный характер, острый ум и решительность, позволяет себе оставаться женственной и подчеркивать свою красоту. Подобно Солнцу — так переводится слово SOL с латыни — женщина наделена мощной силой и энергией. Она — источник жизни и сердце мира.

На подиум в этот день вышли яркие звезды кино и шоу-бизнеса: актриса Марина Ермошкина, фигуристка Анастасия Игнатьева, солистки группы Фабрика и группы 312. Завершала показ модель и блогер №1 Дина Саева, завоевавшая всеобщее восхищение в роскошном красном платье от Solangel.

На показе был полный аншлаг: первые ряды украсили представители шоу-бизнеса, модные редактора глянцевых изданий, блогеры и журналисты, а также певицы и актрисы. Завершился показ яркими аплодисментами, подтверждающими успех этого великолепного показа.

solangel - московская неделя моды

solangel - московская неделя моды

solangel - московская неделя моды

solangel - московская неделя моды

Фото © Дмитрий ПЕЛЛЕР

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