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IX сезон сказочной недели Magic Fashion Week в Москве

editor
By editor
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Magic Fashion Week
Фото © пресс-служба Magic Fashion Week

Пройдёт совсем немного времени и IX сезон сказочной недели моды Magic Fashion Week встретит гостей и участников в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя. В рамках мероприятия пройдут показы российских и зарубежных дизайнеров. Magic Fashion Week – это модное шоу с необычной режиссурой, сказочными локациями и театральной атмосферой.

Свои коллекции представят: Надежда Шибина, Fama Clamosa, Ti.Li.de, Анна Лукьянова, Elena Mur, Светлана Грилео, Амелия Бебекина, Annet, Анастасия Бембак, Татьяна Овчаренко, Алёна Полехина, Ailin Bambini, Ирина Акулина, Евгения Климкова, Кристина Кибовская, Ольга Ерёмина, Janavesna, M.Gala, Lace Novella, Naz Maer.

В показах принимают участие звезды театра и эстрады. Некоторые звезды будут не только почетными зрителями, но и участниками дефиле. Моделями на подиуме MFW в разное время были Нонна Гришаева, Наталья Гулькина, Лиза Арзамасова, Шура, Александр Песков, Эвелина Бледанс, Ильдар Гайнутдинов, Константин Кожевников.

Режиссер-постановщик – арт-директор проекта, дизайнер Надежда Шибина.

Magic Fashion Week – это сказка в мире моды.

Официальный партнер мероприятия – театр РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

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