Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов больше не хочет жениться

Солист группы «Иванушки International» сделал смелое заявление. Как певец стал отцом-одиночкой? Правда ли, что артист много лет борется с алкогольной зависимостью? Почему легенда 90-х хромал на юбилейном концерте коллектива? Зачем мужчина открыл продовольственный магазин в Сочи?

В одном из интервью Андрей Григорьев-Апполонов признался, что в последнее время страдает от проблем со здоровьем. 51-летний певец сильно устает, его мучают головные боли. А недавно мужчина сломал палец на ноге.

«У меня осколочный перелом пальца. Был синяк, я подумал, что ушибся. Месяц так проходил, а лучше не становилось. Сейчас живу на обезболивающих препаратах», — жалуется исполнитель.

Коллеги по группе «Иванушки International» говорят, что артист лечит себя не лекарствами, а спиртными напитками. Певец много лет борется с алкогольной зависимостью. В прошлом году он снова пытался завязать, но ничего не получилось.

Многие знают, что последние годы были для Андрея очень тяжелыми. Семь лет назад он похоронил маму, а через три года – старшую сестру Юлию. Женщина скончалась от приступа астмы. В том же году умер его коллега по группе – Олег Яковлев. Исполнитель не мог поверить в то, что потерял близких людей.

«Я хочу уехать на несколько месяцев в Тибет или в Гималаи. Мне нужно перезагрузиться», — говорил артист.

Все это время мужчину поддерживала семья. Рядом с ним была его вторая жена Марина и сыновья – Иван и Артемий. Но два года назад женщина подала на развод и уехала с детьми в Санкт-Петербург. Через несколько месяцев певец узнал, что экс-супруга вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.

«Очень обидно. На самом деле нет. Я не обидчивый. У меня слишком много концертов, я еще пока ничего не понял», — делился артист.

После расставания Андрей оставил Марине квартиру на Патриарших прудах и автомобиль. Бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения ради детей.

«Я с ними прекрасно общаюсь. Маша вместе с семьей будет на моем ближайшем концерте. А первая жена сегодня мне звонила, желала мне удачного выступления. Я частенько с ними советуюсь. У них прекрасный вкус. Маша Лопатова – умнейшая и мудрейшая женщина, а сейчас еще и психолог. У нее можно проконсультироваться. Для меня консультации бесплатны», — смеется исполнитель.

Недавно артист заявил, что больше не хочет жениться. Но Григорьев-Аполлонов продолжает знакомиться с девушками и не против завести роман.

«Сейчас мое сердце свободно, и это прекрасно! У меня же были жены – две Маши. При знакомстве спрашиваю, как девушку зовут. Если Маша, то сразу до свидания! На самом деле сейчас я абсолютно свободен. Есть мимолетные романчики и встречи. Мне это очень нравится», — признается мужчина.

Сейчас Андрей думает не только о свиданиях и творчестве, но и о воспитании 17-летнего сына. В прошлом году Иван переехал жить к звездному отцу. Музыкант говорит, что они с наследником прекрасно ладят. Певец жалеет, что из-за насыщенного графика не всегда может уделять много внимания подростку.

«Он не пьет и не курит. Я просто поражаюсь, какой он молодец. Девушки, вроде бы, тоже еще нет», — делится артист.

Исполнитель подарил сыну новую серебристую иномарку, но пока за рулем сидит личный водитель. Отец оплачивает все расходы Ивана и советует подростку, чтобы он пока не думал о браке.

«Я ему сказал: «Ваня, выучишься, натусуешься, заработаешь денег, а потом ищи. Ему нужно найти верную боевую подругу. Надеюсь, что он меня послушается», — смеется певец.

По словам Григорьева-Апполонова, все свои заработки он тратит на детей и их увлечения. Но пока сыновья не хотят идти по его стопам.

«Младший занимается хоккеем, а старший забросил это дело после травмы. Он пять лет уже не играет. Заниматься музыкой тоже не хочет. Сейчас он думает о финансах, мечтает поступить в МГУ или МГИМО. Я всячески его поддерживаю. Запеть он всегда успеет, я сам в 24 года только начал», — вспоминает артист.

Солист «Иванушки International» не жалуется на доходы. Группа успешно выступает, а сам музыкант иногда подрабатывает в качестве ведущего на свадьбах и корпоративах. Мужчина по примеру коллег тоже открыл собственный бизнес!

«В марте открылся рыжий магазинчик в Сочи. Пока прибыли особо нет, ведь он всего один. Было бы 10-15 магазинов, тогда можно было бы говорить о домике в деревне. Сейчас есть только квартира в Москве и в Сочи», — делится звезда.

Теперь Андрей вынужден жить на два города.

«С понедельника по пятницу живу в Сочи, а в выходные мотаюсь на гастроли и концерты в Москву. Много выступлений и съемок, поэтому приходится летать», — говорит исполнитель.

На днях группа отпраздновала юбилей – 25 лет творчества! «Иванушки» устроили два больших концерта, куда пригласили звездных коллег.

«У них есть непревзойденный хит «Тучи», а еще «Кукла Маша». До моего прихода в группу «Корни» я наткнулся на песню «Облака», ее потом пел Игорь Сорин. Я подумал, как круто было бы спеть эту песню. Я тогда даже не мог себе представить, что буду исполнять ее на юбилее группы», — рассказал Алексей Кабанов.

«От них идет такая потрясающая энергетика! Мы присутствовали на репетициях и наблюдали за ними. Они такие стильные, хотя прошло 25 лет! Они молодцы, что следят за собой. Глаз радуется», — улыбается солистка группы «Фабрика» Мария Гончарук.

«Основной феномен – наши песни, а второе – это мы. Я надеюсь, что поклонники считают нас талантливыми и трудолюбивыми ребятами. Вот мои переломанные пальцы. А я сегодня буду прыгать так, что вы даже не заметите», — уверял Григорьев-Аполлонов.

По словам Андрея, после концерта он намерен заняться своим здоровьем. Ведь у группы грандиозные планы! «Иванушки» отправятся в большой гастрольный тур по России.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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