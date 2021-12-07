Анастасия Макеева вместе с мужем открыла бизнес в Турции

Актриса скупает недвижимость в солнечной стране. Во сколько обошлись звезде квартиры на берегу моря? Почему Роман Мальков перестал платить алименты своим детям? Правда ли, что артистка ждет ребенка?

Поклонники Анастасии Макеевой подозревают, что она беременна. Слухи об «интересном положении» звезды начались после публикации ее нового видео. На кадрах подписчики заметили ее округлившийся живот.

«Неужели вы думаете, что я буду с вами это обсуждать? Как Бог даст, тогда и будет ребенок», — отвечает журналистам актриса.

Женщина не хочет говорить на эту тему с прессой, но в личном микроблоге она часто намекает на прибавление в семействе.

«Будьте счастливы. Скоро у вас будет малыш», — пишет один из подписчиков.

«Мы знаем», — отвечает знаменитость.

Макеева давно мечтает о ребенке. За ее плечами три брака, но не в одном из них она не стала матерью, хотя пыталась. Врачи поставили артистке неутешительный диагноз. Оказалось, что у нее очень низкий овариальный резерв. Тогда женщина решилась на процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО). Все четыре попытки не привели к желаемому результату. По примеру звездных коллег она обратилась за помощью к квантовому психологу.

«Это практики, физические упражнения, медитация и разбор твоего семейного древа. После таких приемов можно избавиться от тяжелой болезни и забеременеть. Я уверена, что у меня все получится», — рассказывала знаменитость.

«У нее очень непростая ситуация. Но мы продолжаем работать. Это все очень индивидуально. Существуют бессознательные причины, которые блокируют наступление беременности. Очень здорово, что Анастасия взяла ответственность в свои руки и обратилась ко мне. Уверена, что нас ждет победа», — говорит психолог Инна Тлиашинова.

Нынешний супруг актрисы Роман Мальков не скрывает, что очень хочет от нее детей. Поклонники пишут, что мужчина хорошо устроился. Макеева не только красивая и успешная, но и состоятельная. У знаменитости есть квартира в Москве и загородный дом. А в прошлом году она приобрела двухуровневые апартаменты в Турции всего в десяти минутах от моря. Недавно звезда завершила там ремонт.

«За эти деньги можно купить двухкомнатную квартиру на окраине Москвы. А там это двухэтажные апартаменты в 300 квадратных метров!» — объясняет брюнетка.

«Мне кажется, что это очень классно. Ты можешь прилететь в свой дом, который находится прямо рядом с морем», — считает актриса Алика Смехова.

По информации СМИ, квартира артистки оценивается в семь миллионов рублей. Покупка так вдохновила звезду, что она приобрела еще две квартиры. Макеева планирует сдавать недвижимость туристам.

«У нас будут рядом соседи. Есть прекрасная терраса, где можно поставить столик и стульчики. Здесь можно отдыхать и наблюдать за тем, как твои дети купаются в бассейне», — рассказывает артистка.

«В этом году цены заметно выросли. Плюс к этому дом уже сдан. Недвижимость, скорее всего, стоила до тысячи евро за квадратный метр. В этом районе сейчас есть предложения от застройщиков такого бизнес-класса – дуплексы три плюс один, четыре плюс один от 200-250 квадратных метров в районе 200-250 тысяч евро. Сдача в аренду курортной недвижимости приносит где-то три-пять процента годовых», — говорит эксперт по зарубежной недвижимости Наталья Герман.

Кроме этого, артистка организовала туристические поездки в живописную Каппадокию и запустила свой косметический бизнес!

«У меня есть своя линия косметики. Это сыворотка для лица, шампунь и кондиционер. Надеюсь, что вам понравится. Обязательно попробуйте», — советует Анастасия.

В прошлом году звезда стала дизайнером и представила собственную линию одежды. Макеева продолжает играть в театре, участвовать в телепроектах и выступать на корпоративах. А за один рекламный пост в личном микроблоге брюнетка получает от ста тысяч рублей!

«В театре она в среднем зарабатывает от 40 до 200 тысяч рублей. Плюс съемки на телевидении. Приблизительный доход Анастасии составляет 11 миллионов рублей в месяц. Эту сумму можно умножить в несколько раз. Тогда получится очень серьезная сумма», — рассуждает бизнес-эксперт Юлия Ман.

По словам актрисы, она много лет отдала искусству, а теперь хочет попробовать что-то новое. Но поклонники уверены, Макеева вынуждена искать альтернативные источники дохода, чтобы продолжать зарабатывать даже в декрете.

«Я не планирую завершать карьеру. Единственный повод, почему я могу сделать паузу – это продолжение рода», — заявляет брюнетка.

Пока актриса работает, ее супруг разбирается в суде со своей бывшей женой. Роман снова перестал платить алименты трем детям от Светланы Мальковой.

«Денег у детей достаточно, даже предостаточно», — коротко отвечает мужчина.

«Подобного рода странная настойчивость в попытке уклонения от исполнения судебного акта чревата гораздо более серьезными последствиями. Это грозит вплоть до возбуждения уголовного дела по факту неоплаты алиментов. Вплоть до ареста и лишения свободы сроком на один год», — говорит адвокат женщины, Юлия Вербицкая-Линник.

Недавно суд обязал Малькова выплатить первой супруге 300 тысяч рублей долга по алиментам. Кроме того, мужчина обязан каждый месяц переводить ей 51 тысячу рублей на содержание детей. Роман сделал только первый денежный перевод, а потом подал исковое заявление на бывшую жену. Он хотел снизить платеж.

«Мальковым погашена задолженность с февраля по сентябрь. Он формирует новую задолженность, ведь сейчас уже конец ноября. Видимо, он убежден, что приостановка производства по его апелляционной жалобе отменяет алименты. Это не соответствует действительности и, к сожалению, свидетельствует о его недобросовестном поведении», — говорит юрист.

На днях Роман потребовал от Светланы алименты на старшего сына Андрея, который сейчас живет вместе с отцом и актрисой. По словам мужчины, экс-супруга должна выплачивать ему 16 тысяч рублей в месяц! Малькова теперь не знает, что делать. Ведь она снимает квартиру в Словении и самостоятельно обеспечивает троих детей.

«В отличие от Романа, я не буду бегать от своих обязанностей. Да, я буду высылать деньги на питание и содержание нашего сына Андрея. Если Роман действительно бедствует в своей новой семье», — отвечает Светлана.

Женщина говорит, что не держит зла на Анастасию Макееву. Сейчас экс-супруга строителя хочет только уладить вопрос с алиментами.

«Макеевой искренне желаю забеременеть, выносить и родить ребеночка. Даже при самых сложных обстоятельствах быть мамой – это великое счастье. Вот только к выбору отца нужно относиться очень внимательно», — улыбается Малькова.

Поклонники актрисы беспокоятся, что Роман не сможет стать хорошим отцом для ее первенца. Многие считают, что мужчина преследует корыстные цели и с первого дня брака живет за счет знаменитой жены.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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