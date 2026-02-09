«Солнце, море, два ствола»: Анна Ардова станет майором в курортной комедии

Во втором сезоне курортной комедии «Солнце, море, два ствола» — продолжении истории сочинских полицейских вновь сыграли Роман Постовалов и Кирилл Зайцев, а новых героев — Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьёва и Владислав Ветров.

По сюжету Адамян (Роман Постовалов) и Воронцов (Кирилл Зайцев) стали причиной взрыва в порту. После такой халатности начальника ОВД (Алексей Маклаков) замещает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Гоша и Сергей заняты только мелкими правонарушениями, а неуловимую банду Безликих ищет новая следовательница Полина (Серафима Соловьёва). Но парни не оставляют попыток вернуть себе главное дело и при этом разобраться с личной жизнью.

«Хотелось сделать второй сезон смешнее, динамичнее и богаче на события, поэтому в новых сериях больше юмора и сцен с боями, погонями, взрывами и другим экшеном», — делится актёр и креативный продюсер сериала Роман Постовалов, который часть трюков выполнил сам.

Взрыв в порту, погони на полицейских машинах, разборки в закрытом аэропорту, расследование на теплоходе, поиск бриллиантов в чурчхеле и другие приключения ждут главных героев. В этот раз съёмки проходили в Сочи, Геленджике и Новороссийске. «Здорово, что удалось и отдохнуть, и посмотреть местные локации, — вспоминает Анна Ардова. — Это моя первая роль сотрудника полиции. Моя героиня здесь хоть и строгая женщина, но трогательная, когда дело касается любви».