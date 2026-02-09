Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Солнце, море, два ствола»: Анна Ардова станет майором в курортной комедии

«Солнце, море, два ствола»: Анна Ардова станет майором в курортной комедии

By editor
125
Владислав Ветров Анна Ардова
Владислав Ветров, Анна Ардова. Фото: пресс-служба СТС

Во втором сезоне курортной комедии «Солнце, море, два ствола» — продолжении истории сочинских полицейских вновь сыграли Роман Постовалов и Кирилл Зайцев, а новых героев — Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьёва и Владислав Ветров.

По сюжету Адамян (Роман Постовалов) и Воронцов (Кирилл Зайцев) стали причиной взрыва в порту. После такой халатности начальника ОВД (Алексей Маклаков) замещает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Гоша и Сергей заняты только мелкими правонарушениями, а неуловимую банду Безликих ищет новая следовательница Полина (Серафима Соловьёва). Но парни не оставляют попыток вернуть себе главное дело и при этом разобраться с личной жизнью.

«Хотелось сделать второй сезон смешнее, динамичнее и богаче на события, поэтому в новых сериях больше юмора и сцен с боями, погонями, взрывами и другим экшеном», — делится актёр и креативный продюсер сериала Роман Постовалов, который часть трюков выполнил сам.

Взрыв в порту, погони на полицейских машинах, разборки в закрытом аэропорту, расследование на теплоходе, поиск бриллиантов в чурчхеле и другие приключения ждут главных героев. В этот раз съёмки проходили в Сочи, Геленджике и Новороссийске. «Здорово, что удалось и отдохнуть, и посмотреть местные локации, — вспоминает Анна Ардова. — Это моя первая роль сотрудника полиции. Моя героиня здесь хоть и строгая женщина, но трогательная, когда дело касается любви».

Предыдущая статья
Иэн МакКеллен вернётся в роли Гэндальфа в новом фильме саги «Властелин колец»
Следующая статья
Мария Аронова возвращается к роли математички в новом сезоне сериала «Олдскул»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru