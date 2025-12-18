Оплата публикаций

«Люба Управдом»: премьера комедийного сериала с Ольгой Кузьминой

люба упрвдом - актриса ольга кузьмина
Актриса Ольга Кузьмина. Фото: онлайн-кинотеатр START

Управляющая компания нового жилого комплекса явно не справляется со своими обязанностями. Инициативная жительница Любовь, мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берет все в свои хрупкие руки в надежде сделать всем хорошо. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК, самопровозглашенный управдом сталкивается с осуждением. Но Люба не привыкла унывать и опускать руки, и вот уже чат жильцов подъезда не только в ее телефоне, но и целиком, и полностью в ее жизни.

Режиссером и автором сценария выступает Алексей Ляпичев («Контейнер», «257 причин, чтобы жить»), а компанию Ольге Кузьминой составляют Артем Осипов («Инспектор Гаврилов», «Триггер»), Ксения Федотова («Открытый брак. Идеальная семья»), Петр Романов («Девушки с Макаровым», «Отмороженные») и другие. Проект создан совместно онлайн-кинотеатром START и киностудией «Ленфильм». 

«Моя героиня Люба сама по своей натуре активистка. У нее в крови заложены доброта и желание помогать людям. Причем она это воспринимает не как “помощь”, а как свое естественное состояние. Когда ей выпала возможность занять такую важную должность как управляющая домом, она, конечно, была в шоке, но тем не менее восприняла это как свое предназначение. Ведь это та самая возможность помогать людям!», — говорит актриса Ольга Кузьмина. 

