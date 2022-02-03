Выставка «Пустошь грёз» Ильвы Вестерлунд и Матса Адельман открывается в ММОМА

Первой выставкой серии станет «Пустошь грёз» Ильвы Вестерлунд и Матса Адельмана – художественный проект по изучению природной среды поля Йерва в пригороде Стокгольма. С 2016 года художники проводят наблюдения или, пользуясь их собственным термином, полевые экскурсии, исследуя птиц, биотопы, водные объекты и следы человеческой жизнедеятельности в данной местности. Результатом их размышлений становятся произведения, в которых сосуществование человеческих и нечеловеческих акторов признается неотъемлемым фактором сегодняшней действительности, а встреча природных и культурных феноменов порождает возможные альтернативы.

Поле Йерва представляет уникальный пример биоразнообразия, находящийся в непосредственной близости к городу. Одним из центральных объектов на выставке является настенный рисунок Вестерлунд «Говори, ручей», его идеи продолжаются в серии натурных акварелей и графических работ. При этом в творческом методе художников нет установки на «энциклопедический проект». В их подходе присутствует желание встречи с «неизведанным» и запечатления этого опыта. Проблематика описания и интерпретации подобной встречи рассматриваются в фильме «Анабиоз», снятом на камеру Super8.

Выставка работает с 11 февраля по 13 марта 2022 года.

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