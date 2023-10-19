SOROKIN (Никита Сорокин) — блогер с многомиллионной аудиторией, один из сильнейших битбоксеров России и музыкант, представивший множество запоминающихся треков и клипов — «Кареглазая», «Пятница», «ОП!», «Читер», новогодняя композиция «Снежинка», а также видеоклип «Девочка-ромашка», который транслируется на российских телеканалах.

В одном из интервью исполнитель поделился, что его песни — своего рода частушки, которые звучат по-современному и создают прекрасное настроение. По признанию Никиты Сорокина, главная его миссия — дарить улыбку миллионам слушателей, заряжать их позитивом и делать мир немного счастливее.

За плечами артиста — съемки ярких вайнов с Кариной Кросс, а также участие в баттлах по битбоксу и концертах на крупных площадках страны. Помимо творческого потенциала и отличного музыкального вкуса, артист обладает огромной силой воли — SOROKIN является спортсменом и Чемпионом по вольной борьбе, которой занимался в течение 8 лет. Участвовал в боях в рамках ММА.

Родился 4 июля 1995 года в г. Оренбург, Россия. В настоящий момент проживает в г. Москва.

Фото – Надежда ШЛЮЕВА

1. «А сообщение прочитано два часа назад»: SOROKIN представил слушателям новый трек. 2023.

2. «Девочка-ромашка»: SOROKIN представил публике музыкальный видеоклип. 2023.

3. Самая масштабная вечеринка «HYPE CITY» соберет более 34 миллионов фолловеров! 2021.

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