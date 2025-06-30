Состоялась премьера тизера комедийного сериала «Три сестры»

Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны.

Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду. Но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой?

Сюжет сериала «Три сестры» разворачивается в реалиях современной жизни, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими.

«У каждой из дочерей — своя тоска по вниманию, по признанию, по тому, чтобы быть услышанной. Много недоговоренностей, взаимных ожиданий, которые никогда не были проговорены. И, как часто бывает в семьях, всё это копится, а потом выливается в форму протеста. Новый мужчина Татьяны — скорее повод, катализатор. Я понимаю дочерей, которые в этом видят предательство — хотя, по-хорошему, это просто жизнь. В первую очередь мы создавали живых, современных женщин, и нам было важно дать голос каждой героине», – говорит Юлия Александрова.



«Моя героиня Маша яркий представитель поколения зумеров — в хорошем смысле: она за новый стиль, новые слова, новую жизнь. Маша мечтает о свободе просто потому, что пока не знает, что это такое. Она только вырвалась из семьи, поехала в другой город и думает, что именно это делает людей взрослыми, но на самом деле поиск себя и полное осознание себя как личности — это и есть свобода. Мои прекрасные партнерши по сериалу и правда стали на какое-то время мне старшими сестрами, мы быстро нашли общий язык постоянно сплетничали, шутили и на площадке — у нас образовался такой прям коллектив comedy woman», – рассказывает Полина Гухман.



«Каждая из нас, трех сестер, чем-то похожа на мать — и характером, и поступками. И у Ольги, и у Ирины есть мужья и дети, поэтому они отчасти понимают Татьяну. Но Ольга стремится к развитию и масштабированию, считает, что в Нижнем Новгороде ей стало тесно. В этом героиня чем-то похожа на меня, я в свое время тоже так решила и переехала в Москву. Разница в том, что на помощь родителей я не рассчитывала, поэтому, видимо, было проще реализовать мечту. Вообще у нас собралась классная группа и шикарный актерский состав, работать было — одно удовольствие», – делится Маруся Климова.



В ролях: Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Павел Попов, Александр Цыпкин, Валентин Анциферов, Павел Рязанов, Ася Громова, Алиса Юнусова, Жанна Эппле, Кирилл Козаков и др.