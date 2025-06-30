VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСостоялась премьера тизера комедийного сериала «Три сестры»

Состоялась премьера тизера комедийного сериала «Три сестры»

editor
By editor
62
три сестры
Фото © KION

Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны.

Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду. Но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой?

Сюжет сериала «Три сестры» разворачивается в реалиях современной жизни, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими.

«У каждой из дочерей — своя тоска по вниманию, по признанию, по тому, чтобы быть услышанной. Много недоговоренностей, взаимных ожиданий, которые никогда не были проговорены. И, как часто бывает в семьях, всё это копится, а потом выливается в форму протеста. Новый мужчина Татьяны — скорее повод, катализатор.  Я понимаю дочерей, которые в этом видят предательство — хотя, по-хорошему, это просто жизнь. В первую очередь мы создавали живых, современных женщин, и нам было важно дать голос каждой героине», – говорит Юлия Александрова.
 
«Моя героиня Маша яркий представитель поколения зумеров — в хорошем смысле:  она за новый стиль, новые слова, новую жизнь. Маша мечтает о свободе просто потому, что пока не знает, что это такое. Она только вырвалась из семьи, поехала в другой город и думает, что именно это делает людей взрослыми, но на самом деле поиск себя и полное осознание себя как личности — это и есть свобода. Мои прекрасные партнерши по сериалу и правда стали на какое-то время мне старшими сестрами, мы быстро нашли общий язык постоянно сплетничали, шутили и на площадке — у нас образовался такой прям коллектив comedy woman», – рассказывает Полина Гухман.
 
«Каждая из нас, трех сестер, чем-то похожа на мать — и характером, и поступками. И у Ольги, и у Ирины есть мужья и дети, поэтому они отчасти понимают Татьяну. Но Ольга стремится к развитию и масштабированию, считает, что в Нижнем Новгороде ей стало тесно. В этом героиня чем-то похожа на меня, я в свое время тоже так решила и переехала в Москву. Разница в том, что на помощь родителей я не рассчитывала, поэтому, видимо, было проще реализовать мечту. Вообще у нас собралась классная группа и шикарный актерский состав, работать было — одно удовольствие», – делится Маруся Климова.
 
В ролях:  Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Павел Попов, Александр Цыпкин, Валентин Анциферов, Павел Рязанов, Ася Громова, Алиса Юнусова, Жанна Эппле, Кирилл Козаков и др.

Предыдущая статья
«Вундеркинд» – лёгкая комедия для семейного просмотра
Следующая статья
Комедия «Остаться друзьями» – честная история про современных тридцатилетних

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru