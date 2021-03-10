Состоялся финал сразу двух конкурсов «Гранд и Миссис Королева России»

3 мар­та 2021 года, в пред­две­рии Меж­ду­на­род­но­го жен­ско­го празд­ни­ка, в Москве в оте­ле Салют, про­шел круп­ней­ший в Рос­сии финал двух кон­кур­сов «Гранд Коро­ле­ва Рос­сии» и «Мис­сис Коро­ле­ва Рос­сии». В фина­ле при­ня­ли уча­стие 80 деву­шек и жен­щин со всех реги­о­нов Рос­сии. Кон­кур­сы кра­со­ты – меро­при­я­тия, кото­рые про­во­дят­ся по все­му миру. В Рос­сии еже­год­но про­хо­дят десят­ки раз­лич­ных кон­кур­сов кра­со­ты, но лишь малая часть из них явля­ют­ся офи­ци­аль­ны­ми меро­при­я­ти­я­ми. Один из таких – «Гранд Коро­ле­ва Рос­сии» и «Мис­сис Коро­ле­ва России».

«Коро­ле­ва Рос­сии» – один из наи­бо­лее попу­ляр­ных про­ек­тов ком­па­нии «Наци­о­наль­ный кон­курс кра­со­ты и гра­ции», кото­рая спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на орга­ни­за­ции меро­при­я­тий в обла­сти моды и кра­со­ты. Кон­курс име­ет офи­ци­аль­ный ста­тус и заре­ги­стри­ро­ван в над­зор­ных органах.

Кон­курс «Гранд Коро­ле­ва Рос­сии» — экс­клю­зив­ное меро­при­я­тие с уни­каль­ны­ми усло­ви­я­ми, кото­рые дают шанс каж­дой участнице.

Спра­вед­ли­вое и объ­ек­тив­ное жюри, состо­я­щее из пред­ста­ви­те­лей моды, сти­ли­стов, при­гла­шен­ных арти­стов и дизай­не­ров оце­ни­ва­ло каж­дую участ­ни­цу в соот­вет­ствии со стан­дар­та­ми меж­ду­на­род­ных конкурсов.

Девуш­ки пока­за­ли свои наря­ды в трех выхо­дах, визит­ка в кок­тель­ном пла­тье, в наци­о­наль­ном костю­ме, и вечер­нем платье.

Две глав­ные экс­клю­зив­ные коро­ны и пер­вое место двух кон­кур­сов доста­лись двум девушкам:

МИССИС КОРОЛЕВА РОССИИ 2021– Юлия Шиш­ки­на, г. Москва;

ГРАНД КОРОЛЕВА РОССИИ 2020 – Татья­на Кочу­ро­ва, г. Череповец.

Победительницы конкурса ГРАНД И МИССИС КОРОЛЕВА РОССИИ

ТОП 6 побе­ди­тель­ниц Мис­сис Коро­ле­ва Рос­сии 2021:

Мис­сис Коро­ле­ва Рос­сии International 2021 – Мария Дани­ло­ва, г. Инта;

Мис­сис Коро­ле­ва Нации 2021 – Гого­ле­ва Дарья, г. Екатеринбург;

I Вице Мис­сис Коро­ле­ва Рос­сии 2021 – Коще­е­ва Еле­на, г. Смоленск;

II Вице Мис­сис Коро­ле­ва Рос­сии 2021 – Тлю­ня­е­ва Бела, г. Краснодар;

III Вице Мис­сис Коро­ле­ва Рос­сии 2021 – Руда­ко­ва Инна г. Котлас.

Коро­ле­ва зри­тель­ских сим­па­тий Мис­сис Коро­ле­ва Рос­сии 2021 – Сте­па­но­ва Ана­ста­сия, г. Биробиджан.

ТОП 10 побе­ди­тель­ниц Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020:

Гранд Коро­ле­ва Нации Рос­сии 2020 – Вое­во­да Оль­га, г. Тюмень;

I Вице Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Мало­ва София, г. Ростов-на-Дону;

II Вице Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Зай­чен­ко Виктория;

III Вице Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Лэя Нина, г. Смоленск;

Мис­сис Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Феда­ко­ва Еле­на, г. Москва;

I Вице Мис­сис Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Коно­нен­ко Юлия, г. Севастополь;

II Вице Мис­сис Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Свет­ла­на Туро­вич, г. Екатеринбург;

Мисс Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Тему­ку­е­ва Фати­ма, г. Москва;

I Вице Мисс Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Розоч­ки­на Татья­на, г. Москва;

II Вице Мисс Гранд Коро­ле­ва Рос­сии 2020 – Орлов­ская Евге­ния, г. Смоленск.

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