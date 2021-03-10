Состоялся финал сразу двух конкурсов «Гранд и Миссис Королева России»

3 марта 2021 года, в преддверии Международного женского праздника, в Москве в отеле Салют, прошел крупнейший в России финал двух конкурсов «Гранд Королева России» и «Миссис Королева России». В финале приняли участие 80 девушек и женщин со всех регионов России. Конкурсы красоты – мероприятия, которые проводятся по всему миру. В России ежегодно проходят десятки различных конкурсов красоты, но лишь малая часть из них являются официальными мероприятиями. Один из таких – «Гранд Королева России» и «Миссис Королева России».
«Королева России» – один из наиболее популярных проектов компании «Национальный конкурс красоты и грации», которая специализируется на организации мероприятий в области моды и красоты. Конкурс имеет официальный статус и зарегистрирован в надзорных органах.
Конкурс «Гранд Королева России» — эксклюзивное мероприятие с уникальными условиями, которые дают шанс каждой участнице.
Справедливое и объективное жюри, состоящее из представителей моды, стилистов, приглашенных артистов и дизайнеров оценивало каждую участницу в соответствии со стандартами международных конкурсов.
Девушки показали свои наряды в трех выходах, визитка в коктельном платье, в национальном костюме, и вечернем платье.
Две главные эксклюзивные короны и первое место двух конкурсов достались двум девушкам:
- МИССИС КОРОЛЕВА РОССИИ 2021– Юлия Шишкина, г. Москва;
- ГРАНД КОРОЛЕВА РОССИИ 2020 – Татьяна Кочурова, г. Череповец.
Победительницы конкурса ГРАНД И МИССИС КОРОЛЕВА РОССИИ
ТОП 6 победительниц Миссис Королева России 2021:
- Миссис Королева России International 2021 – Мария Данилова, г. Инта;
- Миссис Королева Нации 2021 – Гоголева Дарья, г. Екатеринбург;
- I Вице Миссис Королева России 2021 – Кощеева Елена, г. Смоленск;
- II Вице Миссис Королева России 2021 – Тлюняева Бела, г. Краснодар;
- III Вице Миссис Королева России 2021 – Рудакова Инна г. Котлас.
- Королева зрительских симпатий Миссис Королева России 2021 – Степанова Анастасия, г. Биробиджан.
ТОП 10 победительниц Гранд Королева России 2020:
- Гранд Королева Нации России 2020 – Воевода Ольга, г. Тюмень;
- I Вице Гранд Королева России 2020 – Малова София, г. Ростов-на-Дону;
- II Вице Гранд Королева России 2020 – Зайченко Виктория;
- III Вице Гранд Королева России 2020 – Лэя Нина, г. Смоленск;
- Миссис Гранд Королева России 2020 – Федакова Елена, г. Москва;
- I Вице Миссис Гранд Королева России 2020 – Кононенко Юлия, г. Севастополь;
- II Вице Миссис Гранд Королева России 2020 – Светлана Турович, г. Екатеринбург;
- Мисс Гранд Королева России 2020 – Темукуева Фатима, г. Москва;
- I Вице Мисс Гранд Королева России 2020 – Розочкина Татьяна, г. Москва;
- II Вице Мисс Гранд Королева России 2020 – Орловская Евгения, г. Смоленск.