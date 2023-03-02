PREMIER показал постер и трейлер психологического триллера о работнике службы поддержки

16 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера психологического триллера «Вторая линия» с Егором Корешковым в главной роли. К премьере онлайн-кинотеатр показал постер и трейлер сериала.

Павел (Егор Корешков) — работник телефонной службы психологической поддержки. Однажды ему звонит таинственный незнакомец, угрожающий взорвать загородный дом, где находятся близкие ему люди. Таинственному подрывнику не важны деньги, ему нужно только, чтобы психолог понял, кто с ним на линии, и назвал его настоящее имя. У Павла есть только один час, чтобы вспомнить всех своих проблемных абонентов и предотвратить взрыв.

«Вторая линия» - это первая в России экранизация аудио сериала. Одноименный аудио сериал создал Тимур Агабеков, который после переписал его для экранизации совместно с креативным продюсером Гайком Асатряном. Режиссером проекта выступила дебютантка Юлия Курашик-Курганович. Главную роль исполнил Егор Корешков. Продюсеры: Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Макар Кожухов.

«У меня была идея - найти историю, которая бы проходила в одной локации с одним актером, типа, моноспектакля. Есть такой фильм датский “Виновный”. Он - шикарный. Там 95% экранного времени в кадре находится один актер. Фильм этот мне дико нравится. Я искал что-то подобное. И когда нашел в социальных сетях аудио сериал Тимура Агабекова, то спросил у него: где происходит действие? Получив в ответ, что действий происходит в одном помещении, понял, что это именно то, что нам нужно. Мы с Тимуром (автором сценария) обсудили визуализацию. У нас классный режиссер - Юля. Она очень творческая и точная. Юля придумала такие режиссерские ходы, которые вывели проект на другой уровень.

Актер Егор Корешков предложил свое видение героя, это было круто. Ребята ездили в центр психологической помощи, консультировались. Актер к роли подошел очень ответственно, что нас очень сильно обрадовало.

Мы очень хотим, чтобы проект выстрелил. Надеюсь, что зрителям “Вторая линия” полюбится также, как и нам. Ожидания самые высокие, конечно, потому что это экспериментальный проект, хочется, чтобы было больше таких экспериментальных проектов, но это возможно только при успехе данной картины», – говорит креативный продюсер Гайк Асатрян.

«Главный вопрос сериала: "Кому ты не смог помочь?" - очень важен в настоящее время, он адресован каждому из нас. Подобных «Служб доверия» катастрофически мало, людям не к кому обратиться, они оставлены в этом мире и им не на кого положиться.

Вместе со сценаристом Тимуром и креативным продюсером Гайком, мы адаптировали материал аудио сериала, перестроили сюжетные линии и придумали новый финал, который визуализирует историю в ином направлении.

Идея построения фильма вокруг одного центрального персонажа не нова. В мировом кинематографе множество примеров так называемых «One-Man Movie», здесь можно вспомнить, «Лока», «Заживо погребенного», «127 часов», «Телефонную будку», «Слон», их десятки. Это крайне интересная задача для режиссера, снять кино с одним человеком в одной или нескольких локациях, снять интересно, изобретательно. И, конечно же, это своеобразный челлендж для исполнителя главной роли.

Над проектом работала большая креативная команда, мы с Егором Корешковым заранее в течении месяца репетировали каждую сцену. Я рада работать в таких крутых экспериментальных проектах вместе с Сариком и Гевондом Андреасянами, большое им спасибо за доверие», – рассказывает режиссер Юлия Курашик-Курганович.

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