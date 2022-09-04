Алексей Мурадов: «Не страшно делать фильм, если ты знаешь, зачем ты его делаешь, что ты хочешь сказать и знаешь, каким образом ты хочешь это выразить»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр и выпускник ВКСР им. Г.Н. Данелии (мастерская Алексея Германа и Светланы Кармалиты) Алексей Мурадов рассказал о своём знакомстве с профессией режиссёра, процессе создания своего дебюта, а также о том, что сложнее снимать: дебют или второй фильм?

«Я вырос в Батуми и однажды, совершенно случайно обнаружил в газетном ларьке серую книжечку, которая называлась «Ром. Профессия режиссёр». Мне тогда было лет 12. Стоила она тогда 86 копеек и по Советским временам для ребёнка 12-ти лет это были достаточно большие деньги. Я побежал домой, попросил этот рубль. В итоге, эта небольшая серая книга, где было написано, что такое режиссёр, была куплена. Я сразу её прочёл от корки до корки, но признаюсь, ничего тогда не понял. Единственное, что меня изумило, так это небольшое упражнение, описанное в книге, которое называется монтаж. Там пять картинок и автор описывает, что меняя последовательность картинок, можно получать разные смыслы. Это меня поразило в самое сердце, потому что я очень живо всё это дело себе представил.

По большому счёту, с этого всё и началось. Потом я учился в Москве в школе, которая была направлена в театральное русло и, по сути, с этого момента можно сказать о том, что мне захотелось работать в кино актёром или режиссёром. На актёрский факультет у меня поступить не получилось, потому что как мне тогда говорили, была проблема с мелодикой речи. Мои родители очень хотели, чтобы я поступил в медицинский институт. В итоге я каким-то чудом поступил в театральный на режиссуру, не сказав родителям о непоступлении на мед. Они знали, что я просто поступил и первые полгода, чтобы не огорчать родителей, ездил на режиссуру с учебниками по латыни и хирургии. В конечном итоге, когда пошли отрывки в первом полугодии, я их просто пригласил на показы, сказав о том, что я теперь тут учусь, и чему я научился за эти первые полгода», − поделился Алексей Мурадов.

«Мне предстояла первая курсовая работа, и я договорился с человеком, который написал рассказ «Чёрное пальто» с тем, что я хочу его поставить. Подошёл к Кармалите и Герману, попросил прочитать, но они мне сказали, что это слишком мрачно. Где-то неделю я болтался в попытках что-то придумать. В одной из очень востребованных в те годы газет я увидел огромный разворот интервью, которое было про людей, которых в быту называют «палачи». Статья была сделана как исповедь, где был рассказ этого человека, рассуждения на тему и честно говоря, меня эта статья очень возмутила. В ней я увидел очень много розовых вещей, которые, по моему представлению, не должны иметь никакого отношения к людям этой профессии. Скорее всего, это была составленная статья, и возможно, того человека, которого интервьюируют, вообще не существует. Я настолько возмутился, что закрыл газету, взял листок бумаги и написал рассказ, который называется «Бабах» в противовес прочитанному. Через какое-то время у меня возникло ощущение, что этот рассказ может вырасти в фильм. В итоге, я пришёл с этой работой к Герману и Кармалите, предложил почитать, и мне одобрили написание сценария на этот рассказ. Дальше я нашёл Юру Солодова, который на тот момент должен был окончить сценарный факультет ВГИК, и мы за неделю написали с ним сценарий. Он состоял из 27-ми страниц по сюжету рассказа «Бабах». После этого Дима Геллер, который тогда оканчивал курсы анимации, познакомил меня с оператором, которому необходимо было сделать диплом во ВГИК. Таким образом, возникла возможность довести этот сценарий до плёнки, а мы создали некий круг общения по этому фильму, который вылился всего лишь в 12 смен. Все работали абсолютно бесплатно, мы подняли екатеринбургских актёров, многие из которых поверили в этот сценарий. Всё сняли, смонтировали и по итогу это вылилось в феерию, которая называется дебют, потому как фильм приняли, как диплом на курсах. Последовало огромное количество фестивалей, призов, «Кинотавр», «Глобус», больше ста различных премий и номинаций по всему миру», − отметил режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«На самом деле, не страшно делать картину, если ты знаешь, зачем ты это делаешь, что ты хочешь сказать и знаешь, каким образом ты хочешь это выразить. Надо сказать, что у меня уже образовалась команда с первой картины «Змей», с которой я работаю и по сей день, с минимальными ротациями. Мне абсолютно не страшно, потому что у меня есть ощущение к началу работы, что я точно понимаю, чего я хочу. Когда точно понимаешь, чего ты хочешь, то ты, не взирая ни на что, просто идёшь к намеченной цели. Профессия режиссёр это с одной стороны ремесло, которое необходимо, а с другой стороны своё собственное «я», которое должно выразиться, уже имея такие инструменты, как например работа с операторами или актёрами, работа со сценарием, светом и т.д. Это целый ворох необходимых знаний на уровне подкорки. Только через полгода активной работы возникает понимание, какими инструментами нужно пользоваться, чтобы выразить то, что хочешь сказать», − заявил Алексей Мурадов.

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