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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сергей Безруков подарит свой голос и образ персонажу мультфильма «Герои Арктики»

editor
By editor
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Сергей Безруков
Фото © пресс-служба ИРИ

Народный артист России Сергей Безруков подарит свой голос и образ персонажу мультфильма «Герои Арктики», производимого анимационной студией «Воронеж» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и совместно с государственной корпорацией по атомной энергетике «Росатом».

В мультфильме «Герои Арктики» Сергей Безруков исполнит роль отважного капитана атомного ледокола «Игорь Курчатов». Герой Безрукова будет не только говорить его голосом, но и иметь внешний образ актера, а его неизменным спутником и другом станет говорящий кот Иммануил Квант, талисман «Росатома».

По сюжету при раскопках на острове Врангеля находят живого мамонтенка, спящего в рукотворном криогенном саркофаге. Одержимый ученый, возглавляющий экспедицию, решает сохранить находку в тайне от общественности и выдать мамонтенка за результат своей работы по клонированию. Юный аспирант лаборатории и энергичная зоозащитница случайно узнают, что мамонтенок обладает разумом. Они помогают ему бежать и отправляются обратно на остров Врангеля, чтобы раскрыть тайну его происхождения.

Вселенная и сюжет мультфильма погрузят зрителей в завораживающий арктический мир, где бескрайние снежные просторы соседствуют с инновационными разработками и передовыми технологиями, на фоне которых развернется история о дружбе, смелости и поддержке.

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