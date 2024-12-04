Народный артист России Сергей Безруков подарит свой голос и образ персонажу мультфильма «Герои Арктики», производимого анимационной студией «Воронеж» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и совместно с государственной корпорацией по атомной энергетике «Росатом».

В мультфильме «Герои Арктики» Сергей Безруков исполнит роль отважного капитана атомного ледокола «Игорь Курчатов». Герой Безрукова будет не только говорить его голосом, но и иметь внешний образ актера, а его неизменным спутником и другом станет говорящий кот Иммануил Квант, талисман «Росатома».

По сюжету при раскопках на острове Врангеля находят живого мамонтенка, спящего в рукотворном криогенном саркофаге. Одержимый ученый, возглавляющий экспедицию, решает сохранить находку в тайне от общественности и выдать мамонтенка за результат своей работы по клонированию. Юный аспирант лаборатории и энергичная зоозащитница случайно узнают, что мамонтенок обладает разумом. Они помогают ему бежать и отправляются обратно на остров Врангеля, чтобы раскрыть тайну его происхождения.

Вселенная и сюжет мультфильма погрузят зрителей в завораживающий арктический мир, где бескрайние снежные просторы соседствуют с инновационными разработками и передовыми технологиями, на фоне которых развернется история о дружбе, смелости и поддержке.