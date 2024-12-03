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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Завершились съемки нового сезона комедийной антиутопии «Два холма»

editor
By editor
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Владимир Епифанцев и Андрей Скороход
Владимир Епифанцев и Андрей Скороход. Кадр из сериала «Два холма». Фото © онлайн-кинотеатр START и Кинопоиск

Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий (Виктор Васильев), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

«В третьем сезоне мы выходим за рамки Двух холмов. Показываем наш мир шире. Зрители увидят не только идеальные города и места обитания Барона и его компании. Появятся новые локации, новые персонажи и обстоятельства, в которых окажутся герои. Моя героиня Рада принимает осознанное решение покинуть тепличную среду и идти в большой мир. Благодаря испытаниям, новым и старым друзьям зрители увидят взрослую, мудрую и сильную духом Раду», – говорит актриса Пелагея Невзорова.

«Третий сезон будет полон динамики и неожиданных поворотов. Зрителей ожидают давно знакомые персонажи, изменившиеся вследствие трансформационных событий. Моя героиня, Вера Надеждовна, предстанет перед зрителями в новом амплуа, которое позволит убедиться в том, что за ее неоднозначной маской скрывается не злодейка, а на самом деле хороший человек», – рассказывает актриса Светлана Камынина.

«Два холма — очень актуальный сериал в духе того, что привлекает современного человека. Я говорю о стремительных изменениях в сфере компьютерной индустрии и искусственного интеллекта. Уверен, этот сериал станет поводом для свежих размышлений. Я испытал прекрасные эмоции на съемках нового сезона. Будет интересно посмотреть, что получилось и как мои ощущения соотносятся с конечным результатом. Третий сезон проекта мне чем-то напомнил произведения Виктора Пелевина своими безумными драматургическими ходами. Уверен, поклонникам такого странного и сумасшедшего жанра, новый сезон проекта очень зайдет», – комментирует актер Владимир Епифанцев.

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